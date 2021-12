Ideenkapital: Zwei Strategien, ein Fonds

Das Düsseldorfer Emissionshaus Ideenkapital hat den Vertrieb des geschlossenen Fonds Ideenkapital Immobilien Europa gestartet. Anleger investieren in zwei Zielfonds der Hines-Gruppe: In den Hines Pan-European Core Fund und den Hines European Value Added Fund II. Diese Zielfonds engagieren sich in den europäischen Metropolen, wobei der Fokus auf Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien liegt.Der Core-Fonds, in den mindestens 25 Prozent des Ideenkapital-Fonds fließen, erwirbt Bestandsobjekte mit Mietern hoher Bonität. Fünf Objekte sind bereits im Portfolio. Der zweite Zielfonds setzt unter anderem auf Projektentwicklungen. „Die beiden Investmentstrategien kombinieren die Anlageziele Ertrag und Sicherheit“, sagt Ideenkapital-Vorstand Marco Ambrosius.Das Fondsvolumen des Ideenkapital Immobilien Europa beträgt 83,2 Millionen Euro plus 5 Prozent Agio. Die Laufzeit ist auf 10 Jahre prognostiziert, die Rendite des gebundenen Kapitals soll zwischen 7,5 und 8 Prozent jährlich liegen (Internal Rate of Return, IRR). Mindestbeteiligung: 10.000 Euro.Info: Ideenkapital ist eine Tochter der Ergo-Versicherungsgruppe.