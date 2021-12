Kaum jemand bezweifelt, dass Bildung wertvoll für den Einzelnen ist und dass jedes Land von einer gut ausgebildeten Bevölkerung profitiert. Doch vielen Menschen ist nicht vollends bewusst, wie stark sich qualitativ hochwertige Bildung auf das wirtschaftliche Wohlergehen auswirkt. Wir liefern eine Analyse der wirtschaftlichen Erträge verbesserter Bildungsleistungen für alle EU-Staaten.

Die Analyse konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Bildungsleistungen, wie sie in der internationalen Schulleistungsstudie Programme for International Student Assessment (Pisa) gemessen werden, und dem langfristigen Wachstum von Nationen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Testergebnis­se ein guter Indikator für die Kompetenzen der Erwerbstätigen eines Landes sind und dass sich drei Viertel der Unterschiede in den langfristigen Wachstumsraten zwischen den Ländern auf diese quantitativen Messgrößen der Bildungsergebnisse zurückführen lassen.

Reformen haben große Wirkung

Nutzt man den historischen Zusammenhang zwischen Wachstum und Bildungsniveau, lassen sich die aggregierten wirtschaftlichen Auswirkungen von verbesserten Leistungsniveaus prognostizieren. Wir betrachten eine Reihe möglicher Veränderungen, die implizit mehr oder weniger ehrgeizige Reform­programme widerspiegeln. Es ist offensichtlich, dass breit angelegte Reformen größere wirtschaftliche Auswirkungen haben als Reformen, die einen relativ kleinen Anteil der Schüler betreffen.

Die Prognosen berücksichtigen die Dynamik von Bildungsreformen. Es braucht Zeit, um Bildungs­politik und -programme anzupassen und die Ergebnisse der Schüler brauchen zusätzliche Zeit, um sichtbar zu werden. Die Wirtschaft wiederum wird sich erst anpassen, wenn die neuen, hochqualifizierten Arbeits­kräfte einen spürbaren Anteil der Erwerbstätigen ausmachen. Diese Dynamiken implizieren, dass die wirtschaftlichen Verbesserungen einige Zeit in Anspruch nehmen, um realisiert zu werden.

Um den Zeitablauf der Wachstumseffekte zu berücksichtigen, werden alle Schätzungen auf Grundlage des Barwerts berechnet, der den heutigen monetären Gegenwert künftiger wirtschaftlicher Erträge für den Rest des Jahrhunderts angibt. Dabei werden unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 3 Prozent kurzfristige Erträge stärker gewichtet als spätere Erträge.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Prognosen von vier Szenarien der Verbesserung des Bildungs­niveaus zusammen. Das erste Szenario betrachtet eine Erhöhung des Bildungsniveaus von Schülern um 25 Punkte auf der Pisa-Skala (ein Viertel einer Standardabweichung). Portugal, Polen und Deutschland haben bereits bewiesen, dass solche Verbesserungen erzielbar sind, auch wenn sie eine Herausforderung bedeuten.