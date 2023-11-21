Erwartungen für 2024 Ifo-Geschäftsklima-Index: Lebensversicherer optimistisch

Trübe Stimmung in der Versicherungswirtschaft: Die hohe Inflation und eine schwache Konjunktur setzen den Gesellschaften zu. Das zeigt der vom Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklima-Index. Allerdings blicken Lebensversicherer optimistisch auf das Jahr 2024.

Ein Mann kauft Kleidung ein: Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust des verfügbaren Einkommens setzt auch der Versicherungswirtschaft zu.

Die Stimmung in der Assekuranz hat sich im Herbst erneut eingetrübt. Der vom Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklima-Index für die Versicherungswirtschaft sank im dritten Quartal um 5,1 auf 0,8 Punkte. Damit liegt er wieder deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von 12,5 Punkten.

Als Grund nennen die Ifo-Forscher die stockende Konjunktur sowie den inflationsbedingten Kaufkraftverlust des verfügbaren Einkommens. Dies schwäche den privaten Konsum. Gleichzeitig würden die privaten Haushalte aufgrund der anhaltenden Unsicherheit und der hohen Zinsen mehr sparen, so die Experten.

Geschäftslage: So viele schlechte Einschätzungen wie nie zuvor

Sowohl die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen der Versicherungsunternehmen haben sich im Herbst verschlechtert. Der Wert für die Geschäftslage ging gegenüber dem Vorquartal um 5 Zähler zurück. Nun liegt er bei -17,2 Punkten.

Der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftslage als schlecht einschätzen, befindet sich mit rund 35 Prozent (zuvor rund 26 Prozent) auf dem höchsten Niveau seit Beginn der Zeitreihe. Allerdings berichten auch etwas mehr Unternehmen als im Vorquartal von einer guten Geschäftslage (13 Prozent versus 10 Prozent im Vorquartal). Insgesamt schätzen Versicherer ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter ein als im Schnitt der vergangenen 23 Jahre.

Die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate sind im 3. Quartal ebenfalls zurückgegangen. Der Saldo aus positiven und negativen Erwartungen sinkt von rund 26 Punkten im Vorquartal auf 20,5 Punkte. Damit liegen die Geschäftserwartungen jedoch weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt.

Besonders optimistisch zeigen sich dabei Lebensversicherer. Ihre aktuelle Geschäftslage sehen sie zwar deutlich schlechter als im Schnitt der vergangenen 23 Jahre (langfristiger Mittelwert: 14,4 Punkte, Indexwert im 3. Quartal: -30,5 Punkte). Doch ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate haben sich im 3. Quartal deutlich verbessert: Der entsprechende Indexwert stieg von 40,2 Punkten im Vorquartal auf nunmehr 45,9 Punkte. Dabei erwarten im kommenden Halbjahr rund 46 Prozent der befragten Unternehmen eine bessere und rund 7 Prozent eine schlechtere Entwicklung als zurzeit.

Klassische Renten- und Fondspolicen-Anbieter zufriedener

Das Geschäftsklima in der Lebensversicherung hat sich laut Ifo-Studie entgegen dem Branchentrend leicht verbessert: Der Indexwert stieg um 2,6 auf 4,1 Punkte. Dabei zeigen sich vor allem die Anbieter klassischer Renten sowie der fondsgebundenen Rentenversicherungen wesentlich zufriedener als im Vorquartal (siehe Grafik). Allerdings bleiben ihre Einschätzungen trotzdem hinter dem langfristigen Mittelwert zurück.

Besonders positiv beurteilen Lebensversicherer ihre aktuelle Lage im Neugeschäft zum laufenden Beitrag. Hier stieg der Indexwert im 3. Quartal um fast 34 Zähler auf nunmehr 19,5 Punkte deutlich an. Die Erwartungen für das Neugeschäft zum laufenden Beitrag sanken unterdessen um knapp 11 Zähler auf -8,9 Punkte.

Neugeschäft zum Einmalbeitrag bricht ein

Unzufrieden sind die Lebensversicherer unterdessen mit ihrem Neugeschäft zum Einmalbeitrag (-79,1 Punkte). 90 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass ihre Lage ungünstiger sei als im Vorjahr. Auch die Erwartungen für das Neugeschäft zum Einmalbeitrag bleiben mit -14 Punkten gedämpft.

Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld wirkt sich auch auf die Krankenversicherer negativ aus. Der Geschäftsklima-Index der Sparte sank im dritten Quartal von zuvor 17,2 auf 5,2 Punkte und liegt nun wieder unter dem langfristigen Mittelwert von 11,6 Punkten.

In der Schaden- und Unfallversicherung herrscht ebenfalls eine schlechte Stimmung. Der Saldo für das Geschäftsklima ging um 5 Punkte zurück und liegt mit nun -4,1 Punkten wieder im negativen Bereich. Der Index zur aktuellen Schadenentwicklung hat sich von -53,2 auf -73,7 Punkte verschlechtert.