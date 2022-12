Ifo-Index runter – Dax rauf Was das Geschäftsklima für Aktienkurse bedeutet

Der Ifo-Index ist ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. Im September erreichte er mit 84,3 Punkten den tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust stellt deshalb in einer aktuellen Analyse die Frage, ob pessimistische Ifo-Ausblicke in der Vergangenheit auch mit sinkenden Aktienkursen einhergingen.

Pascal Kielkopf von HQ Trust stellt in einer aktuellen Analyse dem Ifo-Index die Entwicklung des Dax gegenüber. Der Analyst teilt die Indexstände in drei Punktebereiche ein: unter 90, zwischen 90 und 100 sowie über 100. Seine Untersuchung umfasst insgesamt 371 Monate im Zeitraum zwischen 1991 und 2022.

>>>Vergrößern

Quelle: HQ Trust

Über niedrige Ifo-Indexstände sagt Kielkopf:

„Am besten entwickelte sich der Dax, wenn Manager eher pessimistisch waren. Bei einem Ifo-Stand unter 90 Punkten legte der Dax in den kommenden zwölf Monaten im Mittel um 13,3 Prozent zu. Zudem war in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit steigender Aktienkurse am höchsten. In 77,5 Prozent der Monate notierte der Dax ein Jahr später höher. Allerdings gab es in diesen Fällen auch die größten Extremwerte in der Dax-Entwicklung.“

Über höhere Ifo-Indexstände sagt Kielkopf:

„Je optimistischer die Befragten waren, desto niedriger fiel die Dax-Performance aus, die über den kompletten Analysezeitraum bei 7,5 Prozent pro Jahr lag. Lag das Ifo-Geschäftsklima zwischen 90 und 100 Punkten gewann der Aktienindex im Schnitt 6,9 Prozent hinzu. Bei einem Ifo-Stand von mehr als 100 waren es gerade einmal 0,5 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit höherer Kurse ging ebenfalls deutlich zurück. Zwischen 90 und 100 Ifo-Punkten notierte der Dax noch in 70 Prozent der Fälle über dem Stand von vor zwölf Monaten. Stand der Ifo-Index über 100 waren es nur noch rund 44 Prozent.“