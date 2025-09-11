Der Ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft zeigt, in welchen Sparten sich das Geschäftsklima verbessert hat und wo Versicherer Einbrüche im Neugeschäft erwarten.

Die Stimmung in der deutschen Versicherungsbranche hat sich verbessert.

Die Stimmung in der deutschen Versicherungsbranche hat sich zwischen April und Juni deutlich aufgehellt, wie der aktuelle Ifo Konjunkturtest zeigt. „Das Geschäftsklima ist über alle Sparten hinweg um 3 Punkte auf nun 21,2 gestiegen", erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Die aktuelle Geschäftslage wird von den befragten Versicherern um 2,6 Punkte höher eingeschätzt und erreicht damit 32,2 Punkte. Auch die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate haben sich verbessert und liegen mit 10,7 Punkten wieder näher am langfristigen Mittelwert von 13,7.

Kfz-Versicherung: Rückkehr in die Gewinnzone

Besonders positiv entwickelte sich das Geschäftsklima in der Schaden- und Unfallversicherung: Hier stieg es auf 31,1 Punkte an. Die Branche profitiert von bereits erfolgten Beitragsanpassungen, die auch von der Finanzaufsicht gefordert worden waren.

Insbesondere die Kfz-Versicherung steht nach zwei verlustreicheren Jahren wieder besser da. Der GDV rechnet für 2025 mit einer Rückkehr in die versicherungstechnische Gewinnzone, warnt aber vor weiterhin hohem Preisdruck durch steigende Reparaturkosten.

LV: Unsicherheit dämpft Neugeschäft gegen laufende Beiträge

In der Lebensversicherung zeigt sich ein gemischtes Bild. Das Geschäftsklima liegt zwar mit 18,7 Punkten über dem langjährigen Mittelwert. Im Vergleich zum Vorquartal hat es jedoch 2 Punkte eingebüßt.

Als Ursache sieht Asmussen den US-Handelskonflikt. „Die gestiegene Unsicherheit dämpft vor allem die Erwartungen im Neugeschäft gegen laufende Beitragszahlungen,“ so der GDV-Experte.

Anders entwickelt sich das Einmalbeitragsgeschäft, wo die Erwartungen kräftig angezogen haben. Hier sieht der GDV aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung weiterhin Wachstumspotenzial.

Hintergrund

Der Ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft wird vierteljährlich im Auftrag des GDV bei etwa 150 Versicherern durchgeführt und erfasst sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen für die nächsten sechs Monate.