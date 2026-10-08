Die Lebensversicherer blicken deutlich pessimistischer auf die kommenden Monate, besonders bei klassischen Renten- und Kapitalversicherungen. Das zeigt der Ifo-Konjunkturtest.

Die Lebensversicherer blicken deutlich pessimistischer auf die kommenden Monate als im Vorquartal. Bessere Stimmung herrscht in der Kfz-Versicherung und in der PKV.

Das Geschäftsklima in der deutschen Versicherungswirtschaft liegt im zweiten Quartal 2026 bei 7,9 Punkten und damit praktisch auf dem Niveau des Vorquartals. Das zeigt der ifo-Konjunkturtest, den das Münchner Institut im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erhebt.

Hinter dem stabilen Wert laufen die Einschätzungen auseinander: Ihre aktuelle Geschäftslage bewerten die Versicherer mit 24 Punkten um 8,1 Punkte besser als im Vorquartal und deutlich über dem langfristigen Mittel von 12,8 Punkten. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate fallen dagegen um 7,4 auf minus 7 Punkte.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen begründet die Zurückhaltung mit hoher wirtschaftlicher Unsicherheit und schwachem Potenzialwachstum. Die Studie selbst zeichnet ein etwas freundlicheres Konjunkturbild: Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für Deutschland auf 1 Prozent angehoben. Offen sei aber, wie nachhaltig die Erholung ist.

Lebensversicherung: Erwartungen brechen ein

Den stärksten Stimmungsumschwung verzeichnet die Lebensversicherung. Das Geschäftsklima fällt um 13,7 auf 0,6 Punkte und liegt damit weit unter dem langfristigen Mittel von 15,1 Punkten. Die aktuelle Lage bewerten die Unternehmen mit 20 Punkten zwar leicht besser als im Vorquartal. Die Erwartungen stürzen aber um 27,5 auf minus 17,2 Punkte ab. Fast ein Drittel der Lebensversicherer rechnet mit einer eher ungünstigen Entwicklung, im Vorquartal waren es weniger als 5 Prozent.

Auf Produktebene trifft es vor allem die klassischen Sparten. Bei der klassischen Rente sinkt das Geschäftsklima um 33 auf minus 23,4 Punkte, bei der Kapitalversicherung um 19,2 auf minus 51,2 Punkte. Nur die fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung liegt mit 42,1 Punkten trotz eines Rückgangs um 6,0 Punkte weiter über ihrem langfristigen Mittel von 24,6 Punkten.

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Laufende Beiträge: bessere Erwartungen, schwächere Lage

Beim Neugeschäft mit laufenden Beiträgen steigen die Erwartungen um 26,0 auf 0,6 Punkte. Die aktuelle Lage in diesem Segment verschlechtert sich jedoch um 11 auf minus 4 Punkte. Die Antworten verteilen sich laut Studie nahezu gleichmäßig auf positive, neutrale und negative Einschätzungen.

Der GDV führt die besseren Erwartungen auf den anstehenden Start der neuen geförderten Altersvorsorge zurück. Ob dieser tatsächlich eine Rolle spielt, lässt sich mit dem Konjunkturtest allerdings nicht untersuchen, räumt die Studie selbst ein.

Einmalbeiträge: Zinsanstieg bremst

Uneinheitlich fällt auch das Bild beim Zinsniveau aus. Asmussen sieht darin ein Argument für langfristiges Sparen. Die Studie betont dagegen die Belastung: Schnell steigende Zinsen drückten die Geschäftserwartungen, die zweite Leitzinserhöhung der EZB mache Einmalbeitragsprodukte weniger attraktiv. Hier sinken die Erwartungen um 8,8 auf minus 23,5 Punkte. Knapp die Hälfte der Lebensversicherer rechnet mit weniger Einmalbeitragsgeschäft als im Vorjahr.

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Das trifft das Segment, das die Sparte zuletzt trug: Für 2026 hatte der GDV im Februar ein Plus von 1,1 Prozent in der Lebensversicherung prognostiziert, getragen von Zuwächsen bei Einmalbeiträgen (plus 4,8 Prozent), während die laufenden Beiträge um 0,8 Prozent zurückgehen sollten.

Schaden/Unfall: gute Lage, schwacher Ausblick

In der Schaden- und Unfallversicherung steigt das Geschäftsklima um 8,5 auf 11,0 Punkte und liegt damit wieder über dem langfristigen Mittel. Getragen wird das von der aktuellen Lage, die um 26,5 auf 36,6 Punkte zulegt. Die Erwartungen sinken dagegen um 7,1 auf minus 11,9 Punkte. Als mögliche Gründe nennt die Studie die anziehende Inflation und steigende Naturgefahrenschäden, die nach Einschätzung der Versicherer wieder auf ein normales Niveau zurückkehren dürften.

Kfz: Tariferhöhungen im Bestand erwartet

Am besten ist die Stimmung in der Kfz-Versicherung. Das Geschäftsklima steigt um 7,1 auf 22,3 Punkte und liegt weit über dem langfristigen Mittel von 3 Punkten. Mehr als 60 Prozent der Versicherer bewerten ihre Lage als günstig. Für die kommenden zwölf Monate erwarten sie nahezu ausnahmslos Tariferhöhungen im Bestand, im Neugeschäft ist das Bild uneinheitlicher.

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Laut Asmussen hat der GDV seine Beitragsprognose für die Sparte 2026 auf knapp 7 Prozent angehoben, nach 6,4 Prozent im ersten Quartal. Mit einer erwarteten Combined Ratio von rund 99 Prozent bewege sich die Kfz-Versicherung „gerade noch in der versicherungstechnischen Gewinnzone“.

PKV: Gegentrend

Als einzige Sparte gewinnt die private Krankenversicherung an Zuversicht. Ihre Geschäftserwartungen steigen um 20,7 auf 7,7 Punkte, das Geschäftsklima um 9,4 auf 10,9 Punkte. Die aktuelle Lage wird mit 14,1 Punkten etwas schwächer bewertet als im Vorquartal. Die Entwicklung der Krankheitskosten schätzen die Versicherer weiter mehrheitlich negativ ein.

Zur Methodik

Das Ifo-Institut befragt vierteljährlich rund 150 Versicherer zu ihrer aktuellen Geschäftslage und ihren Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Ausgewiesen werden saisonbereinigte Salden aus positiven und negativen Antworten. Das Geschäftsklima wird als geometrisches Mittel aus Lage und Erwartungen berechnet.