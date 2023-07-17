Ifo-Präsident Clemens Fuest
Wie es um die grüne, digitale und soziale Transformation in Deutschland steht
Die grüne, digitale und soziale Transformation soll Deutschland zukunftssicher machen. Aber wo steht die Volkswirtschaft nach Covid und dem Krieg in der Ukraine? Diese Frage diskutiert Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, in großer Runde mit hochkarätigen Gästen.
Mit dabei sind Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, Reinhard Ploss, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Knorr-Bremse, Falco Weidemeyer, Partner EY Global Turnaround and Restructuring Leader, sowie Journalistin Ursula Weidenfeld als Moderatorin.