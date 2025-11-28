Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass die Staaten rechtlich verpflichtet sind, das Klima zu schützen und Umweltschäden zu verhindern.

Eisberg bei Grönland: Das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs macht Klimaschutz erstmals völkerrechtlich einklagbar – mit direkten Folgen für Politik, Unternehmen und Kapitalmärkte.

Was bedeutet das für Unternehmen und Investoren? Mega.online, die Online-Informationsplattform von Pictet Asset Management, hat bei Adam Weiss, Chief Programmes and Impact Officer bei ClientEarth, nachgefragt.

Im Juli dieses Jahres wurde eine neue Phase zur Bekämpfung des Klimawandels eingeleitet. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen erließ ein Grundsatzurteil, in dem es feststellte, dass die Regierungen rechtlich verpflichtet sind, die Umwelt zu schützen.

Laut ClientEarth, einer renommierten Umweltrechtsorganisation, die von Anwälten, Juristen und anderen Experten unterstützt wird und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Regierungen und Unternehmen im Hinblick auf Klimawandel, Naturverlust und Umweltverschmutzung zur Rechenschaft zu ziehen, könnte die Entscheidung weitreichende Folgen nicht nur für die Politik, sondern auch für Unternehmen und Investoren haben.

„Das Gericht stellte fest, dass der Schutz der Umwelt eine Voraussetzung für die Wahrnehmung der Menschenrechte ist, was von entscheidender Bedeutung ist. Das Gericht stellte klar, dass es nicht nur um das Klima, sondern auch um die Natur geht“, sagt Adam Weiss, Chief Programmes and Impact Officer bei ClientEarth.

„Wenn die Regierungen zur Verantwortung gezogen werden, besteht für sie ein größerer Anreiz, die für Unternehmen geltenden Vorschriften durchzusetzen und neue, strengere Regeln einzuführen.

In seinem Urteil erklärte der Internationale Gerichtshof, dass „die Staaten die Pflicht haben, erhebliche Umweltschäden zu verhindern, indem sie mit der gebotenen Sorgfalt handeln und alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um zu verhindern, dass die in ihrem Hoheitsgebiet oder unter ihrer Kontrolle durchgeführten Tätigkeiten dem Klimasystem und anderen Teilen der Umwelt erheblichen Schaden zufügen.“

Klimaschutzabkommen wie das Pariser Abkommen enthalten verbindliche Verpflichtungen für die Unterzeichnerstaaten, unter anderem zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Unterstützung der biologischen Vielfalt.

Staaten könnten sich zukünftig gegenseitig verklagen

Das Urteil öffnet die Tür für weitere Klagen, mit denen sichergestellt werden soll, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Bisher wurden mehr als 3.000 Klimaklagen in 60 Ländern weltweit eingereicht. ClientEarth war an vielen dieser Klagen beteiligt. Allein in diesem Jahr wurde durch Klagen erreicht, dass die niederländische Fluggesellschaft KLM wegen irreführender Darstellung der Klimaauswirkungen in ihrer Werbung für haftbar befunden wurde, die Klimastrategie der britischen Regierung für nicht angemessen erklärt wurde und Portugal seine Pläne zum Bau eines neuen Flughafens aufgeben musste.

Bisher richteten sich die meisten Klagen gegen staatliche Einrichtungen, aber das könnte sich ändern, meint Weiss. „Grundsätzlich hat der Internationale Gerichtshof die Möglichkeit eröffnet, dass Staaten wegen Schäden, die durch den Klimawandel verursacht wurden, gegenseitig klagen“, erklärt er.

So könnte ein armes Land, das unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet, theoretisch ein reiches Land verklagen, das zur Umweltzerstörung beigetragen hat. Ein internationales Gericht könnte dann entscheiden, dass das reiche Land die schädlichen Handlungen einstellen muss, und in Ausnahmefällen könnte es sogar eine Entschädigung zusprechen. „Ich denke, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs stärkt jeden, der versucht, eine solche Klage anzustrengen, denn das Urteil besagt, dass dies theoretisch möglich ist“, sagt Weiss.

Klimaklagen dürften Geschäftsmodelle und Finanzmärkte verändern

Da solche Fälle jedoch kompliziert und schwer vor Gericht zu bringen sind, ist es wahrscheinlicher, dass mehr Klagen gegen Unternehmen erhoben werden – im Jahr 2024 richteten sich nur 20 Prozent aller Klimaklagen gegen Unternehmen. Das wiederum hat Folgen für die Finanzmärkte.

Wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass mehr „Menschen, die für das Verhalten von Unternehmen verantwortlich sind, dafür zur Rechenschaft gezogen werden, ob ihre Worte mit ihren Taten übereinstimmen und – was noch wichtiger ist – ob ihre Handlungen dazu beitragen, was wir tun müssen, um die Pariser Ziele zu erreichen“, so Weiss.

„Wir werden sehen, dass bestimmte Geschäftsmodelle einfach nicht mehr tragfähig sind. Wenn ich für ein Finanzunternehmen arbeiten würde, würde meine Investition in ein Unternehmen, das fossile Brennstoffe herstellt, beeinträchtigt, wenn eines dieser Unternehmen haftbar gemacht wird und Schadenersatz zahlen muss. Und wenn ich ein Anleihegläubiger in einem Land wäre, das ganz offensichtlich gegen die Klimagesetze verstößt, würde ich auch dieses Investment infrage stellen.“

Klimagerechtigkeit weltweit: Staaten müssen handeln, Unternehmen folgen

Um tatsächlich eine Wirkung zu entfalten, muss das Urteil des Internationalen Gerichtshofs natürlich auch befolgt werden – was bei internationalen Gesetzen nicht immer der Fall ist, da diese nicht dieselbe Durchsetzungskraft haben wie nationale Gesetze.

Da Klimafragen von einigen Regierungen in den Hintergrund gedrängt werden, vor allem in den USA, besteht die Gefahr, dass das Urteil schlichtweg ignoriert wird. Doch Weiss ist vorsichtig optimistisch. Ein Grund für diesen Optimismus ist, dass „die EU und China zunehmend in das Völkerrecht investieren“. Für China ist dies eine Chance, sich eine globale Führungsrolle im Umweltbereich zu sichern.

Ein weiteres ermutigendes Zeichen ist, dass das Urteil einstimmig erging – eine Seltenheit in der Geschichte des Internationalen Gerichtshofs, was auf eine breite internationale Unterstützung hindeutet.

Darüber hinaus ist der Internationale Gerichtshof nicht allein. Sein Urteil steht im Einklang mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) aus dem letzten Jahr im sogenannten Klimafall Schweiz. Bei diesem Verfahren wurde die Schweizer Regierung verklagt, weil sie die Rechte ihrer Bürger verletzt hat, indem sie nicht genug zur Bekämpfung des Klimawandels unternommen hat. Und der EGMR stellte in diesem Jahr fest, dass Italien die Rechte der Einwohner eines Gebiets in der Nähe von Neapel verletzt hat, weil es nicht gegen die Verschmutzung durch Giftmüll vorgegangen ist.

„Dadurch wird die Vorstellung, dass es ein Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt gibt, mit der Verpflichtung der Staaten, dieses Recht zu erfüllen, verknüpft“, sagt Weiss. „Dies ist die fortschrittlichste Sichtweise über die Beziehung zwischen Menschenrechten und Klima. Ich rechne folglich mit weiteren bahnbrechenden Urteilen.“

Insgesamt wächst der Druck für eine strengere Regulierung von Klimafragen, eine intensivere Überwachung und höhere öffentliche Ausgaben.

„Die Staaten müssen Eindämmungsmaßnahmen ergreifen, und sie müssen die Treibhausgasemissionen unter Kontrolle bringen, auch durch Regulierung der Aktivitäten privater Akteure. Und dabei müssen wir uns nach höchsten Maßstäben richten“, sagt Weiss. „Ich möchte behaupten, dass das Urteil für Unternehmen und Investoren alles entscheidend ist.“