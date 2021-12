Krisenpolitik fokussiert sich eher auf kurzfristige Ziele als auf mögliche langfristige Konsequenzen. Dabei kann eine Krisenpolitik von Notenbanken durchaus negative Folgen haben. Diese sind allerdings dadurch zu rechtfertigen, dass Schlimmeres kurzfristig verhindert wird. Sollte die Notenbank zu ambitioniert vorgehen, kann sie im Nachhinein immer noch nach dem Motto gegensteuern „zu viel Liquidität kann aufgewischt werden“.

Doch eine anhaltende Krisenpolitik hat auf Dauer nicht nur unerwünschte Nebeneffekte, sondern sie stellt die Glaubwürdigkeit der geldpolitischen Effektivität in Frage. Und dennoch: Die EZB mag zwar gemessen an ihren Instrumenten Zinsniveau und Bilanzsumme übertreiben. Bezogen auf ihre Zielgrößen ist dies jedoch nicht der Fall. Das Geldmengenwachstum in der Euro-Zone bleibt weiterhin verhalten, was zusammen mit einer stabilen beziehungsweise sinkenden Umlaufgeschwindigkeit die Inflationsrate drückt.

Wie die deutsche Zinskurve signalisiert, wird noch auf Jahre keine bedeutende Veränderung der Zinspolitik zu erwarten sein. Ob die EZB das im Jahr 2014, als sie ihre negative Zinspolitik eingeleitet hat, erwartet hat, ist unwahrscheinlich. Denn dann hätte sie sicherlich damals deutlich ambitionierter agiert.

Inflationsrate auf der Kippe

Angesichts der anhaltenden Krisenpolitik werden zunehmend unerwünschte Nebenwirkungen kritisiert. Auch wird die Frage aufgeworfen, ob das geldpolitische Ziel der Notenbank – eine Inflationsrate von knapp unter 2 Prozent – geändert werden sollte.

Letzteres könnte der EZB allerdings nachhaltig schaden. Wenn ein Ziel in Folge des Nicht-Erreichens geändert wird, werden zukünftige Ziele immer weniger ein Anker für Erwartungen darstellen. Allerdings deutet eine jahrelange Zielverfehlung ebenfalls nicht auf hohe Glaubwürdigkeit hin. Eine Notenbank hat nur unter der Annahme einer zinssensitiven Kreditnachfrage sowie einer stabilen Umlaufgeschwindigkeit des Geldes einen klaren Einflussgrad auf die Preisentwicklung. Beides war in den letzten Jahren kaum gegeben.