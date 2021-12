Im 3-Jahres-Check Die besten europäischen Dividendenfonds

Beim momentanen Niedrigzinsumfeld bringen Staatsanleihen eine Rendite, die noch nicht mal die Inflation ausgleicht. Dividenden sind hier der neue Zins – entsprechend erwarten Dividendenfonds-Manager starke Zuflüsse in ihre Fonds. Dabei könnten die Unterschiede kaum größer sein: Die Spannweite der Performance reicht von 11 Prozent über drei Jahre bis hin zu 83 Prozent.Sebastian Müller brachte seinen Fonds an die Spitze: Der First Private Euro Dividenden Staufer ist der beste Dividendenfonds über drei Jahre. „Ich denke es war vor allem richtig, dass wir uns diszipliniert an unseren langfristig erprobten und etablierten Investmentprozess gehalten haben“, so Müller zu dem guten Ergebnis seines Fonds. Schon seit seiner Auflegung vor über 17 Jahren herrsche beim First Private Euro Dividenden Staufer eine auf Dividenden fokussierte, quantitative Anlagestrategie.Für sein Portfolio hat er über 1.000 börsengelistete Unternehmen der Eurozone im Blick. Hierbei schaut er zunächst auf die Dividendenrendite - mindestens genauso wichtig sei ihm jedoch, dass die Dividende nachhaltig und stabil ist. „Wenn die Dividende aus der Substanz gezahlt wird, verzichten wir gerne auf die Aktie, mag die Rendite auf dem Papier auch noch so attraktiv aussehen“, erklärt er. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass gerade die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen die Investoren häufiger mit einer Dividendenkürzung überraschen.