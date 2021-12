Im 3-Jahres-Check Die besten globalen Dividendenfonds

Dass Dividendenfonds keine homogene Fondskategorie ist, zeigen die Renditeunterschiede: Zwischen dem besten und schlechtesten globalen Dividendenfonds über drei Jahre klafft eine Performance-Lücke von über 65 Prozent.Was auf den ersten Blick etwas erstaunt, verdeutlicht nur, dass auch die Manager von Dividendenfonds teilweise sehr unterschiedliche Allokationen in Ländern, Währungen und Einzeltiteln fahren. Die sich daraus ergebenden Rendite- und Risikoquellen überlagern ihren gemeinsamen Nenner: sich aus einem Pool von Aktien mit hohen, nachhaltigen oder steigenden Ausschüttungen die besten herauszufischen.Nick Mustoe, Fondsmanager des Invesco Global Equity Income, betont, dass er seiner Strategie auch in den vergangenen drei Jahren treu geblieben ist. Grundsätzlich bevorzugt er Aktien mit hohen Dividendenrenditen, die nachhaltige, steigende und laufende Erträge vorweisen und mit einem entsprechenden Wachstumspotenzial daherkommen. Aktuell bevorzugt Mustoe hingegen Unternehmen mit steigenden Ausschüttungen gegenüber Unternehmen mit statischen hohen Dividendenrenditen, „da letztere derzeit teuer erscheinen“.Die herausragende Performance der vergangenen drei Jahre führt Mustoe in erster Linie auf die Auswahl der richtigen Titel zurück. „Unser Fokus lag auf hochklassigen Dividendenaktien in mehreren Regionen, und die Einzeltitelauswahl erwies sich insbesondere in Europa und Asien-Pazifik (ex-Japan) als sehr erfolgreich. Entscheidend war dabei, dass wir nicht zu teuer zugekauft haben.“In den kommenden Tagen lesen Sie bei uns die Interviews mit den Managern der drei topplatzierten globalen Dividendenfonds.