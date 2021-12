Im Crashtest Die besten Long-Short-Fonds für europäische Aktien

Am Schluss war es eine klare Angelegenheit. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 36 Punkten sicherte sich der Henderson Gartmore UK Absolute Return im aktuellen Crashtest den ersten Platz. Der von Ben Wallace und Luke Newman betreute Fonds lag sowohl in der Performance- als auch in der Rating-Wertung ganz vorn. Wie immer hat DER FONDS, das Schwestermagazin von DAS INVESTMENT, en detail geprüft, welche Wettbewerber über verschiedene Zeiträume besser abgeschnitten haben als der Gruppendurchschnitt, wer Anlegern in der Vergangenheit den geringsten Stress bereitete und wer die besten Noten von den Ratingagenturen einheimst. Die Ergebnisse in den einzelnen Teilbereichen finden Sie hier, nähere Informationen zum Testverfahren hier.