Im deutschen Mittelstand Direktbank ING-Diba geht auf Kundenfang

In großem Stil geht Europas größte Direktbank ING-Diba auf Kundenfang: Das Institut will das Kreditvolumen in den nächsten Jahren deutlich steigern. Dabei will es sich vor allem auf Großkunden konzentrieren.