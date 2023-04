Hauptsitz von Orpea in der französischen Stadt Puteaux: Das Unternehmen betreibt Pflegeheime in verschiedenen Ländern der Welt – auch in Deutschland. | Foto: Imago Images / IP3press

ISIN: FR0000184798 Land: Frankreich Branche: Gesundheit/Pflege Börsenwert (in Mio. Euro): 128 Kursentwicklung 5 Jahre (in %): -98,2 Kursentwicklung 1 Jahr (in %): -94,6 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2023, geschätzt): -1,38 Dividendenrendite (2023, geschätzt in %): 7,80 Anstieg in den Depots der Etoro-Nutzer im 1. Quartal 2023 (im Vergleich zum 4. Quartal 2022, in %): 34