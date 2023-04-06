Welche Aktien waren bei Anlegern im ersten Quartal des Jahres besonders beliebt? Das zeigt ein Ranking der Investment-Plattform Etoro. Hier sind die Top Ten in Bildern – zwei Branchen liegen dabei klar vorn.

Privatanleger haben im ersten Quartal 2023 verstärkt Bank-Aktien gekauft. Beliebt waren zudem defensive Titel aus der Gesundheitsbranche. Das geht aus der aktuellen Aktienanalyse der Investment-Plattform Etoro hervor, für die das Portal die Daten von mehr als 30 Millionen Nutzern weltweit ausgewertet hat. Die mit Abstand stärkste Zunahme in den Depots im Vergleich zum Vorquartal verzeichnete demnach ausgerechnet eine Krisenbank.

„Der Bankensektor war in den vergangenen Wochen in Aufruhr und die Aktienkurse gingen in die Knie“, sagt Etoro-Analyst Ben Laidler. Es habe sich aber gezeigt, dass die Auswirkungen auf einzelne Banken beschränkt seien und nicht das gesamte System betreffen. „Vor diesem Hintergrund könnte es sich langfristig auszahlen, den jüngsten Kursrückgang bei den Bank-Aktien zu nutzen“, so Laidler weiter. Selbst Anleger, die sich auf die Credit Suisse gestürzt hätten, könnten profitieren, da sie nun im Rahmen der Übernahme UBS-Aktien erhielten.

Ein deutsches Unternehmen unter den Top Ten

US-Unternehmen dominieren die Top Ten. Unter die 10 Lieblingsaktien der Etoro-Trader hat es mit Rheinmetall aber auch eine deutsche Firma geschafft. Der Konzern profitiert vom Boom der Rüstungsindustrie – die Aktie hat in einem Jahr um knapp 30 Prozent zugelegt. Mitte März ist Rheinmetall in den deutschen Leitindex Dax aufgestiegen.

Die Kennzahlen stammen vom Portal finanzen.net (Stand: 6. April 2023).

Platz 10: Orpea 1 / 10 Hauptsitz von Orpea in der französischen Stadt Puteaux: Das Unternehmen betreibt Pflegeheime in verschiedenen Ländern der Welt – auch in Deutschland. Bildquelle: Imago Images / IP3press