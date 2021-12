Im Krieg der Währungen

Die chinesische Strategie erinnert phasenweise an die der Deutschen. Die konnten mit Devisenverkehrskontrollen bis in die späten 70er-Jahre hinein und mit der fabulösen stabilitätsorientierten Politik der Bundesbank die jahrzehntelange Unterbewertung der Mark gegenüber dem Dollar verfestigen. Das hat uns zum Exportweltmeister gemacht. Kein Beobachter wäre aber auf die Idee gekommen, daraus den Anspruch der Deutschen abzuleiten, die Vorherrschaft in der globalen Welt zu erobern.Natürlich besitzt China aufgrund seiner Größe ein anderes Potenzial. Und diesmal sind die Einsätze der Beteiligten erheblich höher. Die Chinesen haben über zwei Billionen an Dollarreserven aufgetürmt. Und die Verschuldung der USA auf der anderen Seite ist so groß wie niemals zuvor. Aber trotzdem sollten wir die Kirche im Dorf lassen. China ist wirtschaftlich gerade 1,5 Mal so stark wie Deutschland. Gemessen am amerikanischen Sozialprodukt macht das chinesische ein Drittel aus.Und der Schatz der Chinesen, die Dollar-Anleihen, könnte, wenn die USA weiter daran arbeiten (Stichwort: Quantitative Easing ), schnell weg inflationiert sein. Vor allem aber ist Technologieführerschaft eine wichtige Voraussetzung für die Hegemonie-Position in der Welt. Technologieführer sind unangefochten die USA. China ist bislang nur eine verlängerte Werkbank der industrialisierten Länder.: Bernd Hashemian ist Vorstand der Kroos Vermögensverwaltungs AG in Münster und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.Lesen Sie weitere Kolumnen von Vermögensverwaltern in unserer Themenrubrik Vermögensverwalter