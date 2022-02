Ausblick für die Clean-Energy-Branche Im Land Energia stößt die Energiewende auf breite Akzeptanz

Der Mensch hat es geschafft, eine Million Arten an die Schwelle des Aussterbens zu drängen. Die Verfeuerung fossiler Brennstoffe und intensive Landwirtschaft bringen das Klima aus dem Gleichgewicht und lösen einen katastrophalen Verlust von Fauna und Flora aus.

Dieser extreme Rückgang der Tier- und Pflanzenpopulationen ist der Zerstörung der jeweiligen ökologischen Nische geschuldet, also des Lebensraums, den eine bestimmte Art zum Leben braucht, zum Beispiel Umgebungstemperatur und saubere Luft.

Vor diesem Hintergrund könnte der Mensch die erste Spezies sein, die durch ihr Handeln direkt zu ihrem eigenen Untergang beiträgt. Das ist eine deutliche Warnung von Wissenschaftlern, die immer weniger Hoffnung haben, dass die Welt bis 2050 das Pariser Klimaziel – die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius, gerechnet vom Beginn der Industrialisierung – durch effiziente Verringerung der Treibhausgasemissionen erreichen wird.

Der Energiesektor, der für knapp drei Viertel der globalen CO 2 -Emissionen verantwortlich ist, steht besonders in der Kritik. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich der globale Energieverbrauch mehr als verdreifacht. In dieser Zeit hat sich der Weltbank zufolge der Anteil der Strom- und Wärmeerzeugung an den CO 2 -Emissionen auf nahezu die Hälfte der gesamten Verbrennung von Energieträgern erhöht, 1980 war es noch ein Drittel.

Doch auch wenn es paradox erscheint: Ausgerechnet Energie ist der Bereich, der uns realistisch hoffen lässt, dass die Welt tatsächlich den Übergang zu Netto-Null-Emissionen schafft, so Professor Hans B. Püttgen, eine international anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der nachhaltigen Energie.

In seinem neuen Buch „Electricity: humanity’s low-carbon future“ legt Prof. Püttgen dar, dass die Welt bereits über eine ganze Reihe innovativer Technologien zur Reduzierung der mit der Erzeugung und dem Verbrauch von Energie und Strom verbundenen Emissionen um zwei Drittel in den zwei Jahrzehnten ab 2015 verfügt. „Bis 2035 kann ein entschlossener Einsatz der Technologien, die schon verfügbar sind oder in Pilotanlagen eingesetzt werden, einen erheblichen Beitrag zu weniger CO 2 , zur Verbesserung des globalen Energiezugangs und zur Reduzierung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen leisten“, schreibt er in dem Buch, das er zusammen mit Yves Bamberger verfasst hat, einem Mitglied der Académie des Technologies, einer im Jahr 2000 gegründeten französischen Gelehrtengemeinschaft. „An der Energiefront liegt die Priorität auf der Dekarbonisierung sowohl der Erzeugung als auch des Verbrauchs von Energie, und gleichzeitig darauf, einen besseren Zugang zu verlässlicher und bezahlbarer Energie für benachteiligte Bevölkerungsgruppen sicherzustellen.“

Wie das Land Energia ehrgeizige Netto-Null-Ziele erreicht

Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, verfolgen die Professoren Püttgen und Bamberger einen unkonventionellen Ansatz. Sie haben sich ein imaginäres Land namens „Energia“ ausgedacht, eine Nation mit 50 Millionen Einwohnern im Jahr 2015, mit einem ähnlichen Lebensstandard wie in den Industrieländern.

Energia hat sich ehrgeizige Netto-Null-Ziele nach Maßgabe des Pariser Klimaschutzabkommens gesetzt und nutzt die bereits verfügbaren Technologien, wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge, Wasserstoff als Energievektor, fortschrittliche Energieübertragungssysteme und Energiespeicherung der nächsten Generation.

Zwischen 2015 und 2035, so die Autoren, lassen sich die Emissionen von Energia um 63 Prozent reduzieren, während sich die Erzeugung von CO 2 -armer Elektrizität um 42 Prozent erhöht. Der Verbrauch von Kohle geht um 70 Prozent zurück, der von Erdölerzeugnissen um 82 Prozent und der von Gas um 19 Prozent. In diesem Zeitraum ändert sich nichts am Lebensstandard der Bürger von Energia – das erklärt die breite Akzeptanz in der Bevölkerung. „Die Energieumformung in Energia bis 2035 macht deutlich, welchen Beitrag die vorhandenen Technologien leisten können, wenn ihr Einsatz auf die Priorität der schnellen Dekarbonisierung unserer Lebensweisen ausgerichtet ist“, heißt es in dem Buch.

Die Erkenntnisse der Autoren werden durch einen aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) belegt. Die IEA schätzt, dass neuartige Technologien, die bereits eingesetzt oder gerade entwickelt werden, das Potenzial haben, die CO 2 -Emissionen des globalen Energiesektors bis 2070 um fast 35 Gigatonnen beziehungsweise 100 Prozent dessen, was im gleichen Zeitraum für einen nachhaltigen Übergang notwendig ist, zu senken. Prof. Püttgen sagt, die Integration von CO 2 -armer Energie, insbesondere aus diskontinuierlichen Energiequellen wie Wind und Solar, erfordere hohe und breite Investitionen in die Erzeugung und die Energienetze. Es besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass sich diese zusätzlichen Investitionen in den kommenden Jahrzehnten jährlich auf 1 bis 2 Prozent des durchschnittlichen weltweiten BIP belaufen könnten.

Das ist vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass die Welt jedes Jahr 6,8 Prozent des BIP beziehungsweise 6 Billionen US-Dollar für die Subventionierung des globalen konventionellen Energiesektors ausgibt, wie der IWF kalkuliert. „Es gibt keine Ausrede – wir können und müssen sofort handeln. Ein großes Stück des Weges zu einer CO 2 -freien Welt kann bereits bis 2035 zurückgelegt werden“, heißt es weiter in dem Buch.

CO 2 -Gebühr: Für die Erreichung der Energieziele

Prof. Püttgen ist indes der Meinung, dass eine schnelle und tiefgreifende Dekarbonisierung nicht ohne irgendeine Form von CO 2 -Bepreisung möglich ist. Die CO 2 -Bepreisung zielt darauf ab, das Tempo der Dekarbonisierung zu beschleunigen, indem der Einsatz emissionsintensiver Technologien teurer gemacht und finanzielle Anreize für Unternehmen und Konsumenten geschaffen werden, auf nicht fossile Energieträger umzusteigen.

Trotz des vielversprechenden Ansatzes ist die CO 2 -Bepreisung, die vor knapp fünfzig Jahren erstmals zur Sprache kam, bislang nicht in Fahrt gekommen. Die bestehenden Programme decken gerade mal ein Viertel aller jährlichen globalen Treibhausgasemissionen ab. Auch die sozialen Dimensionen dieser Maßnahmen werden in der Regel ignoriert, da eine direkte CO 2 -Steuer zu einem Anstieg der Nettolebenshaltungskosten ärmerer Haushalte führt, in deren Budget ein relativ großer Teil auf Energie entfällt. In Energia hat die Regierung eine CO 2 -Gebühr eingeführt, die von allen erhoben und an die Haushalte weitergegeben wird, eine sogenannte Universal and Redistributed Carbon Fee (URCF). In diesem System würde die CO 2 -Gebühr auf Basis der potenziellen CO 2 Emissionen infolge der Verbrennung eines fossilen Energieträgers gezahlt werden, sobald dieser erstmals in ein Energiesystem eingeführt wird. Die Einnahmen würden in vollem Umfang an die Haushalte in den Ländern, die die URCF erheben, weitergegeben werden, basierend auf der Anzahl der darin lebenden Personen. Da die Einnahmen komplett an die Bevölkerung weitergegeben werden, würde die CO 2 -Gebühr nicht als bloße weitere Steuer mit undurchsichtigem Zweck wahrgenommen werden.

Länder, die die URCF einführen, könnten diese auf fossile Brennstoffe oder Ausrüstung erheben, die aus Ländern ohne URCF importiert werden, und die Einnahmen dann an ihre eigene Bevölkerung weitergeben. Das wäre ein Anreiz für die Länder, die URCF einzuführen, und würde dazu führen, dass das System nach und nach auf der ganzen Welt übernommen wird. Auf diese Weise gäbe es keine Marktverzerrungen wie bei den derzeitigen CO 2 -Besteuerungs- und Cap-and-Trade-Systemen.

Für die Schwellenländer kann es Sonderregelungen geben

Um Marktverzerrungen entgegenzuwirken, empfiehlt Prof. Püttgen die gleichzeitige Einführung in mindestens 55 Ländern, auf die 55 Prozent der weltweiten Emissionen entfallen, ähnlich wie bei den Abkommen von Kyoto und Paris. „Es wäre naiv zu glauben, dass alle Länder der Welt bereit sind, die CO 2 -Gebühr einzuführen. Ihre universelle Einführung ist jedoch unabdingbar, um Marktverzerrungen zu verhindern“, sagt er.

Nach sechs Jahren komplexer Verhandlungen haben die politischen Entscheidungsträger auf dem UN-Gipfel in Glasgow so etwas wie einen Durchbruch bei der CO 2 -Bepreisung erzielt. Man hat sich auf einen Rahmen für einen robusten, transparenten und nachvollziehbaren Markt geeinigt, der es öffentlichen und privaten Akteuren ermöglichen würde, die Pariser Klimaziele zu erreichen, indem sie als Ausgleich für ihre Emissionen CO 2 -Gutschriften aus Einsparungen Dritter kaufen. Es ist auch vorgesehen, dass ein Teil der Einnahmen aus dem neuen globalen System für die CO 2 -Kompensation in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den Entwicklungsländern fließt.

Nach dem Gipfel sind die europäischen CO 2 -Preise auf ein Allzeithoch von über 66 Euro pro Tonne gestiegen. Das lässt darauf hoffen, dass ein funktionierender CO 2 -Markt ein Anreiz für umweltbelastende Branchen ist, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden und in sauberere Technologien zu investieren.