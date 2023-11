Als Daten-Cloud-Unternehmen hat Snowflake sich in einem zunehmend cloudzentrierten Markt etabliert. Das Geschäftsmodell adressiert die Herausforderungen bei der Datenabfrage in der Cloud, wodurch Snowflake für Unternehmen, die ihre Arbeitslasten in die öffentliche Cloud verlagern, immer wichtiger wird.

Morningstar-Analyse: Julie Bhusal Sharma von Morningstar kommentiert: „In gerade einmal etwas über zehn Jahren hat sich Snowflake zu einer Kraft entwickelt, die weit davon entfernt ist zu schmelzen. Wir denken, dass Snowflake ein massives Wachstumspotenzial für die Zukunft hat und als Datenkraftwerk in den kommenden Jahren hervortreten sollte.“

Snowflakes Ansatz, die Herausforderungen bei der Datenabfrage in der Cloud zu adressieren, wird als entscheidend für sein Wachstumspotenzial angesehen. Seine Fähigkeit, Datenlakes und -warehouses effizient zu verwalten, wird als eine Schlüsselkomponente für KI-Entwicklung und -Innovation betrachtet.

Fairer Wert für die Aktie laut Morningstar: 231,00 US-Dollar