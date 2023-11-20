Nvidia und Microsoft sind die Könige der KI-Welt. Doch im Schatten der großen Konzerne gibt es nach wie vor vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Morningstar hat die beiden Tech-Titanen unter die Lupe genommen - und stellt drei Alternativen vor.

Wohl kein Thema hat das vergangene Jahr so sehr geprägt wie Künstliche Intelligenz (KI). Zahllose Industrien und Arbeitsprozesse wurden umgekrempelt, auch in der Finanz- und Versicherungsbranche. Mit dem öffentlichen Rollout von Tools wie Chat GPT begann ein neues Zeitalter, in dem KI nicht mehr nur ein Thema für Sci-Fi-Romane ist, sondern ein integraler Bestandteil der echten Geschäftswelt. Diese Entwicklung hat nicht nur zu technologischen Durchbrüchen geführt, sondern auch die Finanzmärkte beeinflusst. Die Nvidia-Aktie hat seit Beginn des Jahres etwa um rund 230 Prozent zugelegt (Stand: 20. November 2023).

Dass Nvidia so zugelegt hat liegt zum einen daran, dass die Chips des Unternehmens der Motor der KI-Revolution sind. Das macht das Unternehmen zur offensichtlichen Wahl für all jene, die vom KI-Boom profitieren wollen.

Drei Aktien stehen im Schatten von Nvidia

Das Analyseunternehmen Morningstar hat jedoch noch weitere Schlüsselakteure identifiziert, die in diesem Bereich bislang unterbewertet sind. Zu den unterbewerteten KI-Aktien zählen nach Morningstar-Analyse:

Snowflake (Snow)

Cognizant Technology Solutions (CTSH)

Salesforce (CRM)

Diese Unternehmen sind nicht nur im KI-Sektor aktiv, sondern bieten den Experten zufolge auch aus finanzieller Sicht ein erhebliches Aufwertungspotenzial. Anlass genug, in der Galerie genauer in die einzelnen Unternehmen zu blicken.

Snowflake 1 / 5 Snowflake ist ein Cloud-basiertes Saas-Unternehmen und wurde 2012 gegründet. Bildquelle: Imago Images / Zoonar