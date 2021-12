Redaktion 14.07.2020

Im Video zusammengefasst Das ändert sich mit der neuen FinVermV

Am 1. August tritt die überarbeitete Finanzanlagenvermittlungsverordnung, kurz FinVermV, in Kraft. Der Weiterbildungsanbieter Going Public hat die wichtigsten Punkte für 34f- und 34h-Berater in einem 15-minütigen Video zusammengefasst.