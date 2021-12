Imageschadenversicherungen: Aus der Daum

Sogenannte Death-&-Disgrace-Policen, zu Deutsch Tod und Schande, bieten genau das. „Die Versicherung ersetzt die vergeblich aufgewendeten Kosten, wenn die Werbekampagne nicht stattfinden kann“, sagt Lakdawala. „Sei es, weil die verpflichtete Person stirbt, invalide wird oder unehrenhaftes Verhalten zeigt.“ Die Versicherungssumme entspricht also den Kosten, die etwa das Produzieren von Werbefilmen oder das Buchen von Anzeigenseiten verschlingen.Kostet das eine Million Euro, gibt es vom Versicherer im Schadensfall diese eine Million Euro. Die Prämie für die Versicherung rangiert zwischen ein und 5 Prozent der abgedeckten Summe. Während Versicherer wie Hiscox, Lloyds und Münchener Rück das Risiko Tod über das Alter und den Gesundheitszustand des Promis noch recht gut einschätzen können, ist das beim Risiko „öffentliche Schande“ schon schwerer.Welche zum Teil skurrilen Risiken die Versicherer noch abdecken, lesen Sie hier und hier „Eine Definition ist naturgemäß nicht einfach, da hier stark subjektive Werturteile betroffen sind“, so Lakdawala. „In der Regel umfasst unehrenhaftes Verhalten aber kriminelle Handlungen, Verletzung des öffentlichen Geschmacks und die Beleidigung oder Schockierung der Öffentlichkeit.“Hiscox-Mann David Bruce nennt das untypisches Verhalten. „Nehmen Sie Schauspieler Robert Downey jr. Bei ihm weiß man: Er hat Drogen genommen, er hat ein Alkoholproblem, er saß im Knast. Nimmt er jetzt wieder Drogen, ist das kein untypisches Verhalten und deshalb über die Police auch nicht abgedeckt.“ Natürlich könnte man den erneuten Drogenkonsum mitversichern, „aber dann wird die Police sehr teuer“, so Bruce.Das typische oder untypische Verhalten erklärt wohl auch, warum sich manche Stars danebenbenehmen können und am Ende des Skandals gestärkt daraus hervorgehen. Supermodel Kate Moss verlor durch ihren Kokainkonsum zwar einige lukrative Werbedeals, gewann aber auch neue dazu – ein Ruf als „bad girl“ ist eben nicht immer schlecht für den Marktwert.