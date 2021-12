„Immenser Schaden“ Schäuble: So wirkt sich Brexit auf Europa aus

Sollte Großbritannien bei der geplanten Volksabstimmung am 23. Juni gegen einen Verbleib in der EU stimmen, würden Europa und möglicherweise auch die Weltwirtschaft einen „immensen Schaden" nehmen, mahnte Schäuble am Donnerstag vor Journalisten in Berlin.Am Tag nach dem britischen Referendum werde „die Welt nicht untergehen". Doch niemand könne die kurz- und langfristigen Folgen eines solchen Votums einschätzen, sagte Schäuble. „Deswegen bereiten sich alle - die britische Regierung, die britische Notenbank, auf alle denkbaren Szenarien vor."Die europäischen Partner hätten lange mit Großbritanniens Premierminister David Cameron über ein Paket von Konditionen für den Verbleib in der EU verhandelt. Darüber würden nun die Briten entscheiden. Jetzt könne man nicht einfach sagen, dass man das Ergebnis des Referendums nicht ernst nehmen müsse. „Wir werden die Entscheidung respektieren", erklärte Schäuble.