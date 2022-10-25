Neue Studie zeigt Immer weniger Haushalte können sparen

2020 konnten noch 70 Prozent der Haushalte in Deutschland Geld zurücklegen. Mittlerweile können das nur noch 50 Prozent. Auch die Sparsummen haben sich deutlich verringert. Hier die Kernergebnisse einer Studie des Sinus-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln).

Vater und Tochter: Auch Familien der Mittelschicht fällt es zunehmend schwer, Geld beiseitezulegen.

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Die Lockdowns der Corona-Pandemie hatten viele Verbraucher gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das hat sich auf das allgemeine Sparverhalten ausgewirkt. Laut Daten der Deutschen Bundesbank hatten hiesige Haushalte von 2020 bis zum ersten Quartal 2022 rund 185 Milliarden Euro zurückgelegt. Diese Rücklagen dürften jedoch mittlerweile aufgebraucht sein, schätzen die Autoren einer aktuellen Studie.

Laut der zugrundeliegenden Online-Befragung von Sinus-Institut und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) legen Verbraucher aufgrund der stark angestiegenen Ernergiepreise aktuell erheblich weniger Geld zurück als noch zwei Jahre zuvor.

2020 konnten noch 70 Prozent der hiesigen Haushalte regelmäßig sparen, im laufenden Jahr sind es nur noch 50 Prozent. Die Studienautoren haben das Nettoeinkommen von Haushalten betrachtet – bedarfsgewichtet, das heißt, heruntergebrochen auf die jeweilige Personenzahl.

Sparmöglichkeiten nehmen ab

Einkommensgruppen nach bedarfsgewichtetem Haushalts-Nettoeinkommen, Anteile in Prozent

IW Köln

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Durchschnittlich 550 Euro können hiesige Privathaushalte im Herbst des laufenden Jahres zurücklegen. Was zunächst erfreulich klingt, ist es bei genauerem Hinsehen jedoch nicht. Denn zwischen den Einkommensgruppen gibt es deutliche Unterschiede (untere Grafik).

Zudem kann von jenen Haushalten, die über weniger als 1.000 Euro monatliches Nettoeinkommen verfügen, nur etwa jeder zehnte überhaupt Geld zurücklegen. 2020 konnte das noch jeder fünfte. In dieser Einkommensgruppe sagen auch 71 Prozent, dass sie gegenüber dem Vorjahr weniger oder sogar deutlich weniger sparen könnten.

Die Einbußen beim Sparvermögen zeichnen sich besonders deutlich in den mittleren Einkommensgruppen ab (hell- und dunkelblaue Balken der oberen Grafik).