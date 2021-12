Immer weniger private Altersvorsorge Diese 2 Riester-Formen wachsen gegen den Trend

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der oben dargestellte Vertragsbestand ist um stornierte Verträge bereinigt. Der Anteil der ruhend gestellten Verträge, für die im Berichtszeitraum keine Beiträge geleistet wurden, wird nach BMAS-Angaben auf gut ein Fünftel geschätzt.

Um insgesamt etwa 23.000 wuchs der Bestand an Investmentfonds- und Eigenheimrente-Verträgen zum so genannten Riestern in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Das geht aus aktuellen Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hervor.

Demnach entspricht der Zuwachs um etwa 14.000 Verträgen für den so genannten Wohn-Riester einem Plus um 0,83 Prozent. Die Zahl der Fonds-Sparpläne wuchs um etwa 9.000, was bei einem knapp doppelt so hohen Ausgangswert Ende 2016 einem Wachstum um 0,28 Prozent entspricht.