Immer wieder Göker Zum Einstimmen auf „Versicherungsvertreter - Teil 2“

Bereits im Juni 2013 gab es Spekulationen um eine Fortsetzung zum Dokumentarfilm „Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“. In dem Film zeigt Grimme-Preisträger Klaus Stern das Leben des Meg-Chefs. Damals äußerte sich Stern noch zurückhaltend über eine Fortsetzung. Im April 2014 schrieb Göker jedoch auf seiner Facebook-Seite : „Wir arbeiten an einer Fortsetzung von VERSICHERUNGSVERTRETER!“ Das Datum der Fertigstellung sei jedoch noch offen.Am 26. Mai 2014 um 1:00 können sich Interessierte jedoch mit dem ersten Teil im Hessischen Rundfunk schon mal einstimmen. Gökers Kommentar dazu auf Facebook: „Zur besten Sendezeit gibt es Mehmet Göker in der 80-Minuten-Version zu sehen. Wer also Schlafprobleme hat. Und die Tage werden ja eh immer länger und länger ...“