Immo-Zertifikate: Breeam, Leed & Co.

Auch in den USA hat sich ein Zertifikat bereits längst etabliert. Das Prüfsiegel Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) wird seit 1998 vom U.S. Green Building Council in den Varianten Gold, Silber und Bronze vergeben. Bei der Bewertung der Immobilie werden sechs Themenbereiche geprüft und unterschiedlich gewichtet.Den höchsten Stellenwert hat der Energiebedarf mit einem Punkte-Anteil von 25 Prozent, gefolgt vom Themenbereich Gesundheit und Komfort mit 22 Prozent. Die Nachhaltigkeit von Grund und Boden, also etwa die Wahl des Standorts, fließt mit 20 Prozent in die Bewertung ein. Die verwendeten Baumaterialien werden mit 19 Prozent deutlich stärker gewichtet als beim Breeam-Zertitfikat. Die Aspekte ‚Wasserbedarf während der Nutzung’ sowie ‚Innovation und Design’ gehen mit je sieben Prozent in die Bewertung ein.