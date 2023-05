Immobilien Das ist die meistgesuchte Mietwohnung Deutschlands

Jeden Tag suchen Tausende Deutsche nach einer neuen Wohnung. Sie durchforsten Zeitungs-Announcen und Immobilienportale. Immer auf der Suche nach dem perfekten Treffer. Doch wie sieht die begehrteste Mietwohnung der Deutschen überhaupt aus? Um das herauszufinden hat das Immobilienportal Immoscout24 die aktuellen Suchanfragen ausgewertet.

Demnach hat Deutschlands begehrteste Mietwohnung zwei Zimmer, erstreckt sich über 63 Quadratmeter und hat eine Kaltmiete von 592 Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen Preis von 9,39 Euro pro Quadratmeter.

In der Realität ist diese Wohnung jedoch kaum zu finden. Angeboten werden vorwiegend Mietobjekte mit drei Zimmern, 70 Quadratmetern und einer Miete von 741 Euro pro Monat. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von 10,59 Euro. Sprich: 10 Prozent zu groß, 25 Prozent zu teuer und nicht wie gewünscht geschnitten.

Große Konkurrenz in Metropolen

Und es ist nicht nur das Angebot, welches die Wohnungssuche zur Herausforderung macht. Es ist auch der Konkurrenzdruck. Denn um die begehrten Wohnungen buhlen oft Dutzende von Bewerbern. Vier der fünf Städte mit den höchsten Mitbewerberzahlen auf die meistgesuchte Wohnung Deutschlands sind Metropolen.

In Berlin etwa wird das Angebot von 1-Zimmer-Wohnungen dominiert, sie machen 41 Prozent aller Mietwohnungsinserate aus (siehe auch: Preissteigerung bis zu 45 Prozent - „Miet-Wahnsinn“ bei möblierten Wohnungen). Die meistgesuchte Wohnung in Berlin hingegen hat zwei Zimmer, ist 59 Quadratmeter groß und kostet 554 Euro kalt. Auf diese Wohnung bewerben sich im Durchschnitt 636 Mietsuchende - pro Tag, wohlgemerkt. Im Ranking der umkämpftesten Städte folgen München (229 Bewerber pro Tag), Hamburg (199), Köln (175) und Freiburg im Breisgau (164).

Fernab der Metropolen geht es meist entspannter zur Sache. In der sächsischen Stadt Hoyerswerda hat die meistgesuchte Wohnung zwei Zimmer mit 57 Quadratmetern und wird für 335 Euro Kaltmiete angeboten. Gerade einmal zwei Mietinteressenten fragen solche Wohnungsinserate innerhalb einer Woche im Durchschnitt an - die Ellenbogen muss man hier also nicht ausfahren. Zwei Anfragen pro Woche sind es auch im Kreis Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Im thüringischen Saale-Orla-Kreis und im Kreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt fällt die meistgesuchte Wohnung mit drei Zimmern und 61 bzw. 64 Quadratmetern etwas größer aus.