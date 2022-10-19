Wohnungsmarkt In diesen Städten herrscht die größte Blasengefahr

In Tokio stiegen die Immobilienpreise begünstigt durch gute Finanzierungsbedingungen und Bevölkerungswachstum mehr als zwei Jahrzehnte lang nahezu ununterbrochen. Da Wohnraum immer weniger bezahlbar ist, gibt es in der Metropole ein Blasenrisko. Der Trend schwächt sich jedoch ab, im Jahresvergleich 2022/2021 hat sich das Preiswachstum auf 5 Prozent halbiert, womit es erstmals seit zehn Jahren unter dem landesweiten Durchschnitt liegt.

Indexwert: 1,56



>1,5: Markt mit Blasenrisiko

0,5 bis 1.5: Überbewerteter Markt

–0,5 bis 0,5: Fair bewerteter Markt