Immobilien-Aktienfonds Neuberger Berman stellt M&G-Managerin ein

Die Investmentgesellschaft Neuberger Berman holt die ehemalige M&G-Managerin Gillian Tiltman in ihr Team für globale Immobilienaktien. Das berichtet die britische Finanzagentur Citywire. Tiltman wird sich von London aus auf den europäischen Immobilienmarkt konzentrieren. Sie berichtet an Steve Shigekawa, Senior Portfoliomanager und Leiter der Immobilienaktien-Sparte von Neuberger Berman.Tiltman kommt von M&G Investments, wo sie vier Jahre lang die in Großbritannien registrierten Fonds betreute. Davor arbeitete sie als Analystin unter anderem beim Municipal Housing Finance Investment Banking in New York.Tiltman ist bereits der zweite Neuzugang im Immobilienaktien-Team von Neuberger Berman in kurzer Zeit. Im vergangenen Monat stellte die Gesellschaft Anton Kwang ein. Er betreut von Hongkong das Immobilienaktien-Geschäft in der Region Asien-Pazifik.