Wer eine Immobilie kauft, schaut meist auf Lage, Quadratmeterpreis und Zustand. Ein weiterer Indikator, den Käufer beachten sollten, ist der Bodenrichtwert, also der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Grundstück in einer bestimmten Lage. Denn: „Ein Gebäude verfällt, ein Grundstück nicht“, sagt Christof Schürmann , Analyst am Flossbach von Storch Research Institute. Wie sich der Preis eines Grundstücks entwickelt, sei daher zentral.

Schürmann hat ausgewertet, wie sich die Bodenrichtwerte in Deutschland jüngst entwickelt haben. Dabei fällt auf: In einigen Großstädten sind die amtlich ermittelten Grundstückspreise seit 2022 deutlich stärker gesunken als die Immobilienpreise.

München und Hamburg mit dem stärksten Einbruch

Zwei Städte stechen dabei heraus: In München sind die Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2026 gegenüber Anfang 2022 um fast ein Drittel gefallen. Ein weiterer Rückgang zeichne sich dem jüngsten Halbjahresbericht zufolge ab. Zuvor waren die Grundstückspreise innerhalb von zwölf Jahren um 285 Prozent gestiegen. In Hamburg lag der Rückgang im selben Zeitraum bei knapp 30 Prozent.

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Auch in anderen Großstädten gab es Abschläge. In Köln sind vor allem die Werte für Eigenheime in den linksrheinischen Ortsteilen und in Deutz gesunken, um rund ein Fünftel. In Düsseldorf gingen die Bodenrichtwerte seit 2022 um 10 Prozent zurück – haben sich jüngst aber leicht erholt.

Was sind Bodenrichtwerte? Als Bodenrichtwert bezeichnet man den amtlichen Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Boden in einer bestimmten Lage wie einem Stadtteil oder einer Straße. Ermittelt werden die Daten – die sich in einer Online-Datenbank kostenlos abrufen lassen – von den örtlichen Gutachterausschüssen auf Basis tatsächlich gezahlter Kaufpreise aus Notarverträgen. Bodenrichtwerte dienen als Grundlage für die Grundsteuer und wichtiger Anhaltspunkt bei der Bewertung von Immobilien.

In Frankfurt sind vor allem die Bodenrichtwerte für Mietobjekte stark gefallen, während sie für eigengenutzte Objekte seit 2020 weitgehend stabil sind. In Stuttgart verlieren derzeit die bevorzugten Wohnlagen am stärksten, die seit der Jahrtausendwende am stärksten zugelegt hatten. Keine belastbaren Daten gibt es für Berlin, das keine langjährigen Durchschnittswerte für das gesamte Stadtgebiet veröffentlicht.

Immobilienpreise hätten stärker fallen müssen

Für Schürmann sind die jüngsten Abschläge ein Zeichen dafür, dass die Preiskorrektur am Immobilienmarkt nicht ausgereicht hat: „Wenn man sich jetzt die Bodenrichtwerte anschaut, hätten die Preise noch stärker fallen müssen.“ Der Preis einer Immobilie setzt sich aus dem Wert des Grundstücks und dem des Gebäudes zusammen. Fällt der Bodenwert stärker als der Gesamtpreis, entfällt automatisch ein größerer Teil des Kaufpreises auf das Gebäude, das mit der Zeit an Wert verliert.

Da die Bodenrichtwerte ein guter Indikator seien, hält Schürmann weitere Preisanpassung für möglich: „Zumindest real, also nach Abzug der Inflation, könnten die Immobilienpreise wieder unter Druck geraten.“

Bauland bleibt knapp – und teuer

Aus dem Bodenrichtwert lässt sich nicht ablesen, was Käufer tatsächlich für baureifes Wohnbauland zahlen. Der Analyse zufolge sind die bundesweiten Preise nach einem Knick 2023 bis 2025 auf ein neues Hoch gestiegen. Schürmann erklärt das mit der Knappheit – gerade in Großstädten wie Berlin: „Dort wird einfach viel zu wenig Bauland ausgewiesen.“ Stehen wenige Grundstücke vielen Bauwilligen gegenüber, erhält am Ende der Höchstbietende den Zuschlag.

Hinzu kommt: In dicht bebauten Städten wie Düsseldorf gebe es derzeit wenige Flächen, die potenziell als Bauland ausgewiesen werden könnten. Neue Bauflächen entstünden dort vielfach eher, wenn Bestandsimmobilien abgerissen würden.

Der Boden bleibt langfristig Werttreiber

Trotz der jüngsten Rückgänge zeigt die Studie über lange Zeiträume deutliche Zuwächse. In Hamburg stiegen die Bodenrichtwerte seit 1962 um durchschnittlich 5,9 Prozent pro Jahr, in Köln seit 1963 um 5,6 Prozent. In München sind es seit 2010 trotz des Einbruchs noch 6,6 Prozent jährlich.

„Grund und Boden sind langfristig der Treiber für Wertzuwachs einer Immobilie und damit das Hauptpfand einer Investition“, meint Schürmann. Für die Kalkulation empfiehlt er Käufern, den Grundstücksanteil mit 5 bis 6 Prozent pro Jahr fortzuschreiben und den Gebäudeanteil mit 2 Prozent jährlich abzuschreiben, so wie auch der Fiskus bei Bestandsimmobilien vorgeht.

Sein Rechenbeispiel: Eine Wohnung für 400.000 Euro mit 100 Quadratmetern Grundstücksanteil bei einem Bodenrichtwert von 1.000 Euro. Auf das Gebäude entfallen damit 300.000 Euro. Nach 50 Jahren ist es rechnerisch nichts mehr wert, das Grundstück dagegen, bei einer nominalen Wertsteigerung von 5 oder 6 Prozent pro Jahr, 1,15 bis 1,84 Millionen Euro. Das entspricht einem nominalen Wertzuwachs von 2,1 bis 3,1 Prozent pro Jahr, ohne Erwerbsnebenkosten und Instandhaltung.

Voraussetzung für steigende Bodenwerte sei allerdings eine positive Bevölkerungsprognose für die jeweilige Region – und die stehe vielerorts „auf wackligen Beinen“.