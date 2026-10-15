Bodenrichtwerte sinken – geraten die Kaufpreise unter Druck?
Wer eine Immobilie kauft, schaut meist auf Lage, Quadratmeterpreis und Zustand. Ein weiterer Indikator, den Käufer beachten sollten, ist der Bodenrichtwert, also der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Grundstück in einer bestimmten Lage. Denn: „Ein Gebäude verfällt, ein Grundstück nicht“, sagt Christof Schürmann, Analyst am Flossbach von Storch Research Institute. Wie sich der Preis eines Grundstücks entwickelt, sei daher zentral.