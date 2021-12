Immobilien Commerz Real erwirbt Hamburger „Burstah Ensemble“

In bester Hamburger Zentrumslage, unweit des Rathauses und der Shopping-Meile Mönckebergstraße, soll bis Ende 2018 das „Burstah Ensemble“ entstehen. Das Areal für das Bauvorhaben hat sich die Commerz Real gesichert. Der neue Immobilienkomplex ist für das Portfolio ihres Offenen Immobilienfonds hausInvest bestimmt.Auf rund 40.000 Quadratmetern werden Flächen für ein Hotel, Büros, Einzelhandel und Wohnen errichtet. Verkäufer ist die Große Burstah 3 GmbH, eine Tochtergesellschaft der Quantum Immobilien AG. Bezüglich des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. FREO Financial & Real Estate Operations GmbH und die Quantum Immobilien AG werden die operative Verantwortung für Planung, Bau und Vermietung übernehmen. BNP Paribas Real Estate war bei der Transaktion beratend tätig.Für die Neugestaltung des Areals hatte 2013/2014 in enger Abstimmung mit den Hamburger Ämtern und Behörden ein städtebaulicher Wettbewerb stattgefunden. Dessen Ergebnisse sollen im weiteren Planungsverlauf umgesetzt werden. Mit dem Bebauungsplanverfahren zur Baurechtschaffung soll im September 2015 begonnen werden.Das Hotel, dessen Betreiber gegenwärtig noch nicht feststeht, wird im denkmalgeschützten, 1907 erbauten Globushof an der Trostbrücke 2 realisiert. Die Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen entstehen in einer gegenüber dem Bestand kleinteiligeren Bebauung auf dem Areal des 1967 errichteten Allianzhauses (Großer Burstah 3).„Das ‘Burstah Ensemble‘ bietet einen ungewöhnlich breiten Nutzungs-Mix, der zu einer weiteren Diversifizierung unseres hausInvest-Portfolios beitragen wird“, sagt Robert Bambach, im Vorstand der Commerz Real AG für Immobilientransaktionen verantwortlich. „Der Standort bietet enormes Potenzial. Das ‚Burstah Ensemble‘ entsteht im Umfeld des sich dynamisch entwickelnden Nikolai Quartiers, das durch seine Einstufung als ‚Business Improvement District‘ in den kommenden Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren wird.“Attraktiv ist auch die verkehrliche Erschließung des Komplexes: die Tiefgarage wird voraussichtlich rund 300 Stellplätze umfassen, und die U-Bahnstationen „Rödingsmarkt“, „Rathaus“ und „Jungfernstieg“ sind binnen weniger Fußminuten erreichbar.