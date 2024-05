Teilen

Über die vergangenen fünf Jahre In diesen 15 Großstädten hat sich Wohneigentum am meisten verteuert

Die Preise für Immobilien in Deutschland gehen seit 2022 wieder zurück. Doch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist der Wohnungskauf mit deutlich höheren Investitionen verbunden. In welchen Großstädten Käufer heute wie viel tiefer in die Tasche greifen müssen, hat Immowelt ausgewertet.