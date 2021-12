Karl-Heinz Goedeckemeyer 21.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Immobilien Haben deutsche Wohnimmobilien-Aktien noch Potenzial?

Laut Umfragen wollen viele Investoren in den nächsten Jahren ihre Immobilienquote erhöhen. Was es bedarf, um dieser Assetklasse einen neuen Schub zu verleichen, erklärt Karl-Heinz Goedeckemeyer, unabhängiger Finanzanalyst (CREA) und Wirtschaftsjournalist in Frankfurt am Main.