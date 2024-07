Immobilien in Deutschland Gute Renditen bei vernünftigen Kaufpreisen

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 294.000 neue Wohnungen entstanden und damit gut 100.000 weniger, als von der Ampel-Regierung ursprünglich einmal geplant. Insgesamt dürften um die 800.000 Einheiten fehlen, um die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu decken. Und der Bedarf steigt, nicht zuletzt aufgrund des Zuzugs von Menschen aus dem Ausland. Vor allem in beliebten Städten wie Hamburg, Berlin oder München herrscht große Wohnungsnot.

In den Jahren nach der Finanzkrise war es aufgrund der Niedrigzinsen plötzlich für die Menschen in Deutschland preisgünstiger, eine Wohnung zu kaufen, statt zu mieten. Diese neuen Käuferschichten haben die Preise enorm angeheizt. Jetzt hat sich die Lage wieder normalisiert.

Bei Zinsen von rund vier Prozent für ein zehnjähriges Hypothekendarlehen können viele potenzielle Käufer die notwendige Finanzierung nicht stemmen oder ziehen Geld auf dem Bankkonto vor, wo es risikolos mit rund dreieinhalb Prozent rentiert. Zur Erinnerung: Vor der Finanzkrise notierten die Zinsen noch höher als heute. Gleichzeitig hat offensichtlich auch die Risikobereitschaft nachgelassen, was auch an den politischen Unsicherheiten liegt. Außerdem haben die zurückliegenden Quartale gezeigt, dass die Preise für Immobilien nicht immer weiter steigen müssen, sondern auch fallen können.

Nachfrage nach Mietwohnungen viel höher

Als Folge dieser Entwicklungen suchen sehr viel mehr Menschen eine Wohnung zur Miete als eine zum Kauf. Das spricht in den kommenden Jahren für weiter steigende Mieten. Allerdings haben die Kaufpreise bis vor ein, zwei Jahren sehr viel stärker zugelegt als die Mieten. Dadurch sind die Mietrenditen immer weiter gefallen.

Die Kaufpreise sind jedoch ins Rutschen gekommen. Abschläge von zehn oder 15 Prozent gehören mittlerweile zur Normalität. Bei einer konservativen Kalkulation und einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren lässt sich mit vermieteten Wohnungen wieder vernünftig Geld verdienen.

Der Dreh- und Angelpunkt sind die Kaufpreise für die Grundstücke oder Objekte. Die Baukosten haben sich insgesamt stabilisiert, in manchen Bereichen sind sie gestiegen, in anderen aber auch schon gefallen. Unterm Strich sind sie besser kalkulierbar als noch vor ein oder anderthalb Jahren. So oder so, auf sie kann ein Anleger nur wenig Einfluss nehmen. Dasselbe gilt für die Zinsen. Die größte Stellschraube sind daher die Kaufpreise für Immobilien. Hier gibt es gravierende Unterschiede.

In den beliebten und stark nachgefragten Innenlagen der großen Städte werden weiterhin hohe Preise aufgerufen. Anders sieht es in den Randlagen aus. Hier fallen die Preise zum Teil schon sehr viel niedriger aus. Das gilt zwar auch für die Mieten. Doch die Abschläge für die Kaufpreise fallen sehr viel höher aus als bei den Mieten, wodurch sich eine spürbar höhere Mietrendite ergibt als in den zentral gelegenen Stadtteilen. Dazu kommt, dass Kommunen und Städte wie beispielsweise Hannover damit begonnen haben, Baugrund zu vernünftigen Preisen anzubieten, damit dort bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Energieeffizienz entscheidend

Beim Kauf bereits bestehender Immobilien sollten Anleger immer auch stark darauf achten, wie gut die Wohnung oder das Haus isoliert ist. Durch die Turbulenzen der Energiepreise führt eine schlechte Energieklasse mittlerweile zu erheblichen Preisabschlägen – und zwar sowohl beim Kauf als auch bei der Miete. Der eine oder andere Bewohner einer charmanten Altbauwohnung würde mittlerweile gerne in einen Neubau umziehen, um nicht mit den Kosten einer älteren Gas- oder Ölheizung konfrontiert zu sein.

Sicherlich sind Immobilien zur Fremdvermietung als Kapitalanlage kein Selbstläufer. Aber bei einer bezahlbaren Lage, guten Bausubstanz sowie einer Größe und Ausstattung, die sich möglichst viele Mietinteressenten leisten können, sollten Anleger wieder gutes Geld verdienen können.

Außerdem sollten Anleger langfristig investieren und nicht kurzfristig darauf wetten, dass die Preise auf Sicht von zwei, drei Jahren wieder steigen. Das ist zwar möglich, wenn die EZB weiter die Leitzinsen senken sollte. Sicher ist das aber nicht. Schließlich gilt nach einer Haltedauer von mindestens zehn Jahren die Abgeltungssteuer nicht mehr und die Anleger können die entsprechende Immobilie verkaufen, ohne Geld an den Fiskus zahlen zu müssen. Abschließend sei angemerkt, dass hier keine Anlageberatung erfolgt.

Marco Daedelow

Quelle: Qcoon Real Estate

Über den Autor:

Marco Daedelow arbeitet als Geschäftsführer bei der Qcoon Real Estate in Hamburg. Davor war der studierte Bauingenieur unter anderem bei Hochtief sowie einem Projekt- und einem Asset Manager tätig.