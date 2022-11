Steigende Zinsen Die Immobilien-Welt geht nicht unter

Pünktlich nach dem Oktoberfest war es wieder so weit: Die Immobilienbranche versammelte sich auf der Expo Real in München. Die Hallen waren voll. Der Messeveranstalter vermeldete knapp 40.000 Teilnehmer, rund doppelt so viele wie im Vorjahr – und schon wieder fast so viele wie 2019 vor Corona. „Die Freude war groß, sich wieder einmal persönlich zu sehen. Die Stimmung war durch die aktuelle Marktlage aber eher verhalten. Von Weltuntergangsstimmung bis zur Verleugnung der derzeitigen Situation war alles vertreten“, beschreibt Gunnar Herm, Geschäftsführer bei UBS Real Estate, seine persönlichen Eindrücke. Dominiert hat seiner Ansicht nach jedoch eine realistische Sichtweise der Dinge: Für die Branche beginnt eine neue Zeit, die viele Herausforderungen mit sich bringt.

Nachhaltigkeit bleibt im Immobiliensektor ein zentrales Thema und spielte auch auf der Messe eine wichtige Rolle. Vorherrschend, insbesondere für Immobilieninvestoren wie UBS Asset Management, waren jedoch die steigenden Zinsen, die die Finanzierungen belasten.

„Wir erwarten durch den Zinsanstieg eine relativ schnelle Bewegung bei den Preisen. Bislang ist diese noch nicht richtig zu erkennen, da es wenige Transaktionen gibt“, sagt Herm. Er beobachtet aber schon jetzt die zunehmende Bereitschaft der Verkäufer, erneut über Preise zu verhandeln: „Gespräche, die im dritten Quartal abgebrochen wurden, werden wieder aufgenommen. Käufer und Verkäufer nähern sich preislich an. Dazu dürfte auch der persönliche Austausch auf der Messe beigetragen haben.“

Preisrückgänge, aber nicht unbedingt Abwertungen

Er erwartet zwar sinkende Preise, die allerdings nicht zwingend Abwertungen in den Büchern nach sich ziehen müssen. Das gelte auch für den offenen Immobilienfonds UBS (D) Euroinvest Immobilien, der den Schwerpunkt auf europäische Core-Büroimmobilien legt. In den vergangenen fünf bis sechs Jahren wurden Objekte meist mit einem Premium verkauft. Noch im dritten Quartal wurden Preise aufgerufen, die über den Bewertungen in den Büchern lagen. Dieser Aufschlag, der von den Bewertern nie als nachhaltig angesehen wurde, fällt nun weg.

Eine Verkaufsoffensive für gewerbliche Immobilien kann Herm nicht erkennen, auch wenn jetzt wieder mehr Objekte im Angebot sind. „Im Wohnungsmarkt knirscht es etwas stärker. Hier waren vor der Zinswende die Renditen am niedrigsten und können zum Teil nicht mehr mit den gestiegenen Staatsanleiherenditen mithalten. Die Refinanzierung wird daher schwieriger“, so der UBS-Immobilien-Experte.

Seine wichtigsten Erkenntnisse von der Messe: „Die nächsten zwölf Monate werden eine deutliche Herausforderung sein. Die Preisfindung ist jedoch schon in vollem Gange und der Markt dürfte wieder schneller funktionieren als nach der Finanzkrise. Schon im zweiten oder dritten Quartal 2023 erwarte ich gute Investitionsmöglichkeiten.“

Weitere Informationen finden Sie hier

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

UBS Fonds nach deutschem Recht. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei UBS Real Estate GmbH, Postfach 10 14 53, D-80088 München angefordert, wie auch unter www.ubs.com/euroinvest abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschließlich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research.

Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossary