Immobilien bleiben attraktiv Preisdruck bei Immobilien eröffnet Einstiegschancen

Mit den steigenden Zinsen gewinnen Anleihen wieder an Attraktivität und machen Immobilien im risikoärmeren Teil des Anlage-Portfolios Konkurrenz. Als langfristiges Investment sollten Immobilien jedoch in keinem Portfolio fehlen. Sie diversifizieren das Risiko aufgrund ihrer geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen und bieten durch stete und weitgehend sichere Mietzahlungen laufende Erträge. Insbesondere bei gewerblichen Immobilien gewährleisten zudem überwiegend indexierte Mietverträge einen Inflationsschutz.

Die gestiegenen Finanzierungskosten verdrängen vor allem spekulativ orientierte Käufer, die mit hohen Fremdfinanzierungsquoten agieren. Eigenkapitalstarke Investoren hingegen können gefallene Preise als Kaufchance nutzen. „Das Fenster für attraktive Einstiegsmöglichkeiten dürfte noch bis zum Jahresende offen sein“, meint Alexander Isak, Fondsmanager des UBS (D) Euroinvest Immobilien. Er erwartet allerdings nur eine Anpassung der Preise und keine deutlichen Auswirkungen auf die Bewertungen von Core-Immobilien. Einstiegschancen bieten sich insbesondere in den Segmenten Logistik und Wohnen, aber auch für qualitativ hochwertige Büros in guten Lagen.

In seinem Artikel-8-Fonds mit Multi-Sektor-Strategie kann Isak diese Chancen nutzen. Neben hochwertigen Büros mit hohem Wachstum- und Ausbaupotenzial liegt der Fokus aktuell auf Logistik und Wohnen, insbesondere in Deutschland. Zur Erweiterung des Kernportfolios steht ein zukunftsträchtiges Logistikobjekt mit dem Nachhaltigkeits-Zertifikat DGNB-Gold in der wirtschaftsstarken Metropolregion Rhein-Neckar kurz vorm Abschluss. Weitere Ankäufe sind in der Prüfung, beispielsweise ein neues Wohn-Investment in Köln.

Fonds-Ausschüttung bleibt auf attraktivem Niveau

Neben dem Erwerb neuer Immobilien ist das Asset Management der Fondsobjekte ein zentrales Thema. Die Vermietungsquote ist mit rund 86 Prozent aktuell etwas niedriger als gewöhnlich. Statt der üblichen zwei bis drei Monate dauert der Anmietungsprozess derzeit bis zu sechs Monate. Die Nachfrage nach Flächen ist aber unverändert auf hohem Niveau, und die Vermietungsquote sollte in den nächsten Monaten deshalb wieder ansteigen.

Fondsmanager Isak: „Bei vielen neuen Mietvertragsabschlüssen liegen die zu erzielenden Mieten aufgrund der Flächenknappheit höher als noch vor zwei bis drei Jahren. Trotz der aktuell etwas niedrigeren Vermietungsquote rechnen wir daher über das Gesamtjahr 2023 gesehen nicht mit spürbaren Auswirkungen auf die Gesamterträge des Fonds. Die Ausschüttung für unsere Anleger dürfte auch in diesem Jahr auf einem attraktiven Niveau bleiben.“

