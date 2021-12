Immobilien-KAG Warburg-Henderson gründet Vertriebsgesellschaft

Die Leitung der neu gegründeten Vertriebsgesellschaft übernehmen der bisherige Direktor des institutionellen Vertriebs Christian Graf von Hochberg (58) sowie der Neuzugang Bodo Schrah (44).Christian Graf von Hochberg wechselte im Mai vergangenen Jahres innerhalb des Warburg Verbunds zur Warburg - Henderson KAG. Davor war er als Geschäftsführer für den Aufbau des institutionellen Kundenbereiches bei der HIH Vertriebs GmbH tätig. In dieser Position verantwortete er die Vermarktung der Fonds der Warburg - Henderson KAG.Bodo Schrah war zuvor in verschiedenen Leitungspositionen unter anderem bei der Deutschen Bank Tochter DB Real Estate Investment und Morgan Stanley Real Estate Investment tätig.Die Warburg - Henderson KAG ist ein 2001 gegründetes Joint Venture der deutschen Privatbank M.M.Warburg & CO und des britischen Vermögensverwalters Henderson Global Investors. Die Kapitalanlagegesellschaft hat 17 Immobilienfonds für deutsche und ausländische institutionelle Anleger aufgelegt.