Wer als Immobilieninvestor die Abschreibung über ein Restnutzungsgutachten optimieren will, gerät oft ins Visier der Finanzämter, sagt Florian Bauer. Wie sich das verhindern lässt.

Lohnt sich eine Immobilie als Kapitalanlage? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.

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Für renditenorientierte Immobilieninvestoren ist es einer der größten Hebel. Ein wirksamer Treiber für die ökonomische Performance von Projekten. Das Thema Restnutzungsgutachten beschert Anfängern wie Profis pro Jahr mehrere Tausend Euro an Steuerersparnissen.

Zusätzliche Mittel für Sanierungen und Zukäufe können so fest eingerechnet werden. Ein Problem heute: Finanzämter wollen Vermietern mehr und mehr einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Methodik dahinter: Kurze Nutzungsdauer akzeptieren. Gebäudewerte runter rechnen. Die Abschreibungsrate in den Keller schicken. Gegenwind kommt vom Finanzamt zwar häufiger. Doch die Gesetzesgrundlage ist klar geregelt. Was können Vermieter und Investoren also tun, wenn so etwas passiert?

Steueranreize bringen Bewegung in angeschlagene Märkte

Für wirtschaftlich denkende Kapitalanleger ist die Abschreibung ein zentraler Bestandteil der Rendite. Gerade in einem Markt, in dem Zinsen, Kaufpreise, Sanierungspflichten und Finanzierungsvorgaben stärker auf die Kalkulation drücken als noch vor der Zinswende. Abschreibungen per Restnutzungsgutachten entscheiden bei Wohninvestments oft über Bestehen oder Nicht-Bestehen. Lohnt sich ein Invest oder ist es besser, das Ganze sein zu lassen?

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wer nachweisen kann, dass die tatsächliche Restnutzungsdauer eines vermieteten Gebäudes kürzer ist als die gesetzlich typisierte Nutzungsdauer, kann die Immobilie schneller abschreiben. Aus einer linearen Abschreibung über Jahrzehnte wird dann unter Umständen eine deutlich höhere jährliche AfA (§ 7 Abs. 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG)).

Für Vermieter und Kapitalanleger kann das mehrere Tausend Euro Steuerersparnis pro Jahr bedeuten. Geld, das wiederum für Instandhaltung, Modernisierung, Sondertilgung oder den nächsten Ankauf eingesetzt werden kann.

In der Praxis ist das für viele Investoren ein echter Renditehebel. Genau deshalb schauen Finanzämter inzwischen genauer hin. Die Zeiten, in denen ein pauschales Gutachten mit kurzer Restnutzungsdauer schnell genehmigt wird, sind zwar nicht vorbei. Doch immer mehr Finanzämter stellen sich quer.

Aus Sicht des Fiskus nachvollziehbar. Aus Sicht vieler Vermieter entsteht daraus jedoch ein Problem: Sie haben häufig ein Gutachten, eine plausible Objektgeschichte und eine klare wirtschaftliche Rechnung und bekommen trotzdem Gegenwind.

Leitplanken des Restnutzungsgutachten

Der Streit beginnt meist bei der Methodik. Finanzämter akzeptieren teilweise eine kürzere Nutzungsdauer, greifen aber an anderer Stelle in die Berechnung ein. Besonders relevant ist die Aufteilung zwischen Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits.

Denn abgeschrieben wird nur das Gebäude, nicht der Boden. Wird der Gebäudewert niedrig angesetzt, sinkt auch die steuerliche Wirkung des Gutachtens. Die Restnutzungsdauer mag dann formal kürzer sein. Die tatsächliche Abschreibung fällt aber deutlich geringer aus als vom Investor erwartet.

Genau darin liegt für Vermieter das finanzwirtschaftliche Risiko. Viele konzentrieren sich nur auf die Zahl am Ende des Gutachtens: 20, 15 oder 10 Jahre. Entscheidend ist aber die gesamte Herleitung.

Wie wurde der Gebäudewert ermittelt?

Welche Daten wurden verwendet?

Welche Modernisierungen wurden berücksichtigt?

Wie belastbar ist die Dokumentation?

Und passt die Argumentation zur konkreten Immobilie oder handelt es sich eher um eine standardisierte Massenbewertung?

Passt die Herleitung nicht oder ist diese lückenhaft, bekommen die Ämter automatisch inhaltliche Grundlagen für das dauerhafte Blockieren von Investorenplänen. Wer hier unvorbereitet ist, verliert schnell Planungssicherheit.



Besonders schmerzhaft ist das bei Anlegern, die die Steuerersparnis bereits in ihre Liquiditätsplanung eingepreist haben. Dann fehlt plötzlich Geld für Rücklagen, Sanierungen oder weitere Investitionen.

Steuerberater am Limit? Kaufvertrag wichtigstes Asset

Viele Steuerberater empfehlen in solchen Fällen Einspruch. Das ist oft richtig, doch gelöst wird dadurch nicht jedes Problem. Denn ein Einspruch kostet Zeit, Geld, braucht eine gute Begründung und erfordert häufig zusätzliche fachliche Unterstützung.

Nicht jeder Vermieter hat die Mittel, sofort Gutachter, Steuerberater und Anwälte parallel einzuschalten. Hinzu kommt: Viele Steuerberater sind in der laufenden Deklaration stark, aber nicht zwingend spezialisiert auf immobilienbezogene Bewertungsfragen. Das Thema liegt an der Schnittstelle von Steuerrecht, Immobilienbewertung, Bauzustand, Finanzierung und Investmentstrategie.

Genau diese Schnittstelle wird unterschätzt. Ein Restnutzungsgutachten muss zu Immobilie, Aktenlage und Gesamtstrategie passen. Ein belastbares Ergebnis entsteht erst dann, wenn auch der Gebäudewert nachvollziehbar ermittelt und sauber dokumentiert ist.

Dazu gehören Baujahr, Modernisierungshistorie, Zustand, Objektunterlagen, Mietstruktur, Lage, technische Einschätzungen und gegebenenfalls Vergleichswerte. Gerade Kaufvertrag und Grundbuch sind entscheidend. Denn das Gutachten bestimmt nur das Tempo der Abschreibung. Angewendet wird sie aber ausschließlich auf den Gebäudewert, nie auf Grund und Boden. Wie hoch dieser Gebäudewert ausfällt, entscheidet sich an der Kaufpreisaufteilung. Wird sie bereits sauber im notariellen Kaufvertrag fixiert, ist sie für das Finanzamt grundsätzlich bindend; korrigieren darf es nur, wenn die Aufteilung die realen Wertverhältnisse grob verfehlt.

Das Grundbuch wiederum liefert mit der exakten Grundstücksgröße und den Eigentums- und Lastenverhältnissen die Basis, um den Bodenwert über den Bodenrichtwert nachvollziehbar herzuleiten. Erst wenn beide Dokumente zur Berechnung passen, steht die Abschreibung auf rechtlich belastbarem Fundament. Andernfalls drückt das Finanzamt den Gebäudewert, und selbst eine anerkannte kurze Restnutzungsdauer bringt am Ende wenig.

Fahrplan für Kapitalanleger

Mittelfristig sollten Investoren das Thema bereits vor dem Kauf berücksichtigen. Die steuerliche Abschreibung darf nicht erst nach dem Notartermin diskutiert werden. Sie gehört in die Ankaufsprüfung.

Bei zwei scheinbar ähnlichen Objekten kann die steuerliche Architektur sehr unterschiedlich aussehen. Ein Gebäude mit hohem Bodenanteil, schlechter Dokumentation oder unklarer Modernisierungshistorie kann steuerlich weniger attraktiv sein als ein Objekt, das auf den ersten Blick weniger spektakulär wirkt, aber sauberer bewertbar ist.

Langfristig brauchen Vermieter mehr Professionalität im Umgang mit steuerlichen Immobilienhebeln. Das gilt besonders für Anleger, die Immobilien nicht nur als Altersvorsorge, sondern als strategische Kapitalanlage verstehen.

Restnutzungsgutachten bleiben daher ein wichtiges Instrument. Sie sind weder ein Steuerschlupfloch noch ein Selbstläufer. Richtig eingesetzt, können sie die Wirtschaftlichkeit einer vermieteten Immobilie deutlich verbessern. Falsch vorbereitet, werden sie zum Streitfall mit dem Finanzamt.

Kein Stresstest, aber eine ernstgemeinte Warnung

Für Investoren bedeutet das: Der Hebel bleibt attraktiv, aber die Anforderungen an die Vorbereitung steigen. Wer nur auf eine kurze Restnutzungsdauer schaut, übersieht die zweite Hälfte der Rechnung.

Entscheidend ist nicht allein, wie schnell abgeschrieben werden kann. Entscheidend ist, auf welchen Gebäudewert diese Abschreibung angewendet wird und ob die gesamte Herleitung einer Prüfung standhält.