Hendrik Richter 15.07.2024

Sinkendes Vertrauen Das musst du beim Immobilienkauf und -verkauf ohne Makler beachten

Die Zeiten, in denen sich Immobilien „wie geschnitten Brot“ verkaufen ließen, sind vorbei. Zu den gestiegenen Zinsen und hohen Baukosten kommt ein weiteres Problem: Das Vertrauen in Makler sinkt. Was du beachten musst, wenn du eine Immobilie ohne Makler kaufen oder verkaufen willst, erklärt Hendrik Richter.

Laut einer Umfrage von Yougov trauen sich 45 Prozent der Befragten zu, eine Immobilie auch ohne die Hilfe eines Maklers zu verkaufen.

Im Immobiliengeschäft geht es um immense Summen, um Lebenswerke und nicht selten um die größte Investition von Personen oder Familien. Da ist es nachvollziehbar, wenn Verkäufer und Käufer besonderen Wert auf die fachliche und persönliche Integrität von eingeschalteten Maklern legen. Yougov-Umfrage: Vertrauen in Makler sinkt Dass Immobilienbesitzer und -interessenten mit der angebotenen Serviceleistung der Makler nicht immer zufrieden sind, zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag von ohne-makler.net. Während der Anteil der Befragten, die einen Makler für den Verkauf einer Immobilie beauftragen und dafür (halbwegs) gerne Provision zahlen, 2023 noch bei 44 Prozent lag, ist dieser binnen eines Jahres um fünf Prozentpunkte auf nur noch 39 Prozent gesunken. Auch das Verständnis gegenüber den von Maklern aufgerufenen Preisen bleibt auf einem niedrigen Niveau: Bereits 2023 hielten nur 20 Prozent der Befragten – also einer von fünf –, die übliche Provision in Höhe von bis zu 7,14 Prozent für den Verkauf für angemessen. Bei der neuerlichen Befragung Anfang Juni 2024 lag dieser Wert bei 19 Prozent. Fast jeder Zweite nimmt den Verkauf in die eigenen Hände Laut der jüngsten Befragung trauen sich bereits 45 Prozent der Interviewten zu, eine Immobilie auch ohne die Hilfe eines Maklers zu verkaufen. Aber was müssen Immobilienbesitzer dabei beachten? Die wichtigsten Hinweise und Tipps haben wir in einer Checkliste für Immobilienverkäufer zusammengefasst. Immobilienverkauf ohne Makler: Das musst du beachten Das Exposé muss sitzen Dazu gehören: Beschreibung und Bilder von Räumen und Umgebung

gezielte Hervorhebung der Vorzüge der Immobilie

Grundrisse, Energieausweis

bekannte, wertmindernde Mängel nennen und zeigen

kleine Erlebnisse wie ein 360-Grad-Rundgang oder ein 3D-Grundriss Reichweite nutzen Möglichst viele Menschen, für die die Immobilie infrage kommt, sollen auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Deshalb: möglichst viele Portale bespielen, bei viel Konkurrenz mit zusätzlichen Sonderplatzierungen. Clevere Preisgestaltung Der Preis sollte generell nicht zu hoch angesetzt werden. Darüber hinaus sollten 100.000, 250.000, 500.000, 750.000 und 1 Million Euro nicht knapp überschritten werden. Statt 515.000 Euro also lieber 499.000 Euro als Preis festsetzen, da viele Menschen beispielsweise nur Immobilien bis zu einem Preis von 500.000 Euro suchen. Ein Objekt ist erst verkauft, wenn das Geld auf dem Konto ist Verkäufer sollten mündliche Zusagen und auch Finanzierungsbestätigungen nicht zu ernst nehmen. Wir empfehlen, ein Inserat erst zu deaktivieren (nicht zu löschen!), wenn ein Notartermin steht. Bis dahin sollten Verkäufer weiter Interessenten sammeln und diese darüber informieren, dass man eine mündliche Zusage hat, sich aber gerne zurückmeldet, wenn nichts daraus wird. Immobilienkauf ohne Makler: Das musst du beachten Und was sollten Immobilieninteressenten beim Kauf ohne Makler beachten? Das haben wir hier zusammengefasst. Frage getätigte und anstehende Renovierungsarbeiten an, vor allem, was energetische Sanierungen angeht

Bei einigen Immobilien wie Resthöfen und alten Einfamilienhäusern ergibt es Sinn, sich als Kaufinteressent etwas Know-how (Bekannte oder Gutachter) mit zum Besichtigungstermin zu nehmen und das am besten vorher anzukündigen Was für den Einsatz von Maklern spricht Ganz schön viel zu beachten? Es gibt auch Punkte, die für den Einsatz von Maklern sprechen. Dazu gehören: Zeitersparnis: Gerade bei großen Distanzen zwischen Immobilie und Wohnort des Eigentümers kann es eine große Erleichterung sein, wenn der Makler einem einige Termine für Fotos oder die Kommunikation mit potenziellen Interessenten abnehmen kann.

Größtmögliche Entkopplung vom Verkaufsprozess: Gerade bei frisch vererbten Immobilien möchten die Hinterbliebenen oft so wenig wie möglich involviert sein. Das geht am besten, indem man einen guten Makler beauftragt, der, abgesehen von der Auftragserteilung, Schlüsselübergabe, Vollmachten und Notartermin, alle Berührungspunkte vom Eigentümer fernhalten kann. Hendrik Richter © ohne-makler.net Über den Autor Hendrik Richter ist Geschäftsführer der Immobilienplattform ohne-makler.net. Über die Umfrage Für die Umfrage wurden vom 7. bis 10. Juni 2024 insgesamt 2.080 Befragte online interviewt. Nach Alter, Geschlecht und Region sind die Befragten dabei bevölkerungsrepräsentativ ausgewählt worden. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind damit repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren.

