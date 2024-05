In welchen Städten und Landkreisen werden Eigentumswohnungen zukünftig noch wertvoller? Das hat der Postbank Wohnatlas 2024 ermittelt. Wir stellen die zehn Städte und Landkreise vor, in denen die Wohnungspreise bis 2035 am stärksten steigen werden.

Die Postbank hat für ihren Wohnatlas ermitteln lassen, in welchen zehn Städten und Regionen die Immobilienpreise bis 2035 am stärksten steigen werden.

Viele Jahre kannten die Preise für Wohnimmobilien nur eine Richtung: nach oben. Doch unter anderem steigende Zinsen für Baukredite und damit auch ein nachlassendes Käuferinteresse haben in den vergangenen zwei Jahren dafür gesorgt, dass die Preise am Markt für Wohnimmobilien in Deutschland gesunken sind.

Die Postbank hat nun wieder ihren Wohnatlas veröffentlicht und dafür vom Hamburger Weltwirtschafts-Institut (HWWI) unter anderem auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen bis 2035 in 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten untersuchen lassen. Diese Prognose geht eher von einer Stagnation oder sinkenden Preisen aus: In rund 40 Prozent fallen die Preise für Eigentumswohnungen real und liegen bis 2035 um mindestens 2 Prozent unter dem heutigen Niveau. In jedem achten Gebiet stagnieren die Preise mit Werten zwischen -0,15 und +0,15 Prozent pro Jahr. Das entspricht laut Studie einer absoluten realen Preisveränderung gegenüber heute zwischen +1,8 und -1,8 Prozent.

Doch in den nächsten elf Jahren wird es auch Gewinner unter den Landkreisen und kreisfreien Städte in Deutschland geben. In wachsenden Regionen, die auch noch einen hohen Anteil jüngerer, gutverdienender Erwerbstätiger haben, können Käufer und Eigentümer von Wohnungen bis 2035 mit Wertzuwächsen rechnen, so die Studie. Reale Preiszuwächse prognostizieren die Studienautoren für weite Teile des südlichen und nordwestlichen Raums, die sieben größten Metropolen und ihr Umland sowie weitere Großstädte und Ferienregionen vorher.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die zehn Städte und Regionen vor, bei denen von 2023 bis 2035 die Preise am stärksten steigen werden. Bezogen wird sich dabei auf das reale durchschnittliche Preiswachstum pro Jahr in Prozent.