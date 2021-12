Immobilien-Sachverständige Wie lange hält der Boom an den Immobilienmärkten noch an?

„Der Immobilienmarkt ist am krisenunanfälligsten“, ist Kurt Biedenkopf überzeugt. Wichtig sei aber, dass der Staat weniger reguliere und europaweit eine Dezentralisierung stattfinde. Damit hatte der langjährige Ministerpräsident von Sachsen das Publikum auf der 7. Jahrestagung des Bundesverbands der Immobiliensachverständigen (BIIS) in Frankfurt auf seiner Seite.



„Das Niveau auf dem Europäischen Immobilienmarkt wird noch drei Jahre hoch bleiben“, verkündete dann auch Barbara Knoflach, Leiterin des globalen Investment Managements von BNP Paribas Real Estate. Um das zu erreichen, müsste man aber langfristige Werte schaffen. „Kurzfristig kann jeder.“ Bis Ende des Jahrzehnts geht sie davon aus, dass jährlich eine Billiarde Euro auf dem globalen Immobilienmarkt investiert werden. Europa und Nordamerika werden dabei die wesentlichen Märkte bleiben.



Staatsfonds werden stärker in den Immobilienmarkt einsteigen



Der simple Grund für das Investment: Die Welt wird reicher und Anlagemöglichkeiten sind rar. Staatsfonds beispielsweise, werden deshalb noch intensiver in den Immobilienmarkt einsteigen. Aber auch neue Mitspieler aus dem Kapitalmarkt werden hinzukommen. „Alle Länder werden Geld in Immobilien investieren, wir sind eine etablierte Asset-Klasse“, so Knoflach. Die wesentlichen Argumente für ein Investment in Immobilien sind für sie die nachhaltigen Erträge, eine überschaubare Volatilität und die Erwartung, dass Europa nur sehr langsam die Zinsen erhöhen wird. In erster Linie werden Asiaten kaufen, gefolgt von Nordamerikanern. Aber egal, woher der Investor kommt, für alle gelte das gleiche: „Der Teufel steckt im Detail“, so Knoflach. Gemeint ist damit, dass lokale Marktkenntnisse unverzichtbar sind. „Sekundärmärkte in ganz Europa sind interessant, bieten bessere Renditen als Top-Lagen. Wir investieren in Top-Lagen in B-Städten und vermehrt in Randlagen in A-Städten. Das können wir nur, wenn wir uns lokal auskennen.“ Der Fokus bei diesen Investments liegt auf dem Büromarkt. Für Knoflach gilt bei allen Investments: „Die Lage muss gut sein und die Qualität der Häuser muss stimmen. Sie müssen nachhaltig gebaut sein, das bringt automatisch bessere Mieter mit sich.“