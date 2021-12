Immobilien Savills baut Industrie-Investments aus

Logistikinvestment, Industrie- und Spezialimmobilien - in diesen Bereichen wird die neu geschaffene Sparte Industrial Investment ab sofort tätig werden. Mit der Spezialisierung auf Investments in Industrieanlagen sorgt Savills für Unterstützung für das bereits bestehende Industrial Agency Team.Leiten wird die neue Abteilung der Logistikexperte Bertrand Ehm. Ehm war bereits über sieben Jahre als Direktor für den Bereich Industrial am Hamburger Standort für Savills tätig.