Immobilien „Der Trend zur Stadtflucht wird sich umkehren“

Die Entdeckung des Landlebens im Zuge der Corona-Pandemie und stark gestiegener Immobilienpreise in den Metropolen könnte sich als vergleichsweise kurzes Intermezzo entpuppen.

Zwar bevorzugt ein Drittel der Deutschen (35,7 Prozent) aktuell die ländliche Idylle. Vier von zehn (41,3 Prozent) wohnen indes schon heute lieber in der Stadt.

Die Corona-Pandemie hat die Stadtflucht zwischenzeitlich zweifelsfrei befeuert. Home Office, mehr Platz und niedrigere Mieten und Kaufpreise haben Vorteile versprochen. Doch spätestens seit der Rückkehr ins Büro und mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung wird es langfristig wieder mehr Stadtzuzug geben.

Aktuell überwiegt laut einer von uns breit angelegten Europa-Studie unter mehr als 16.000 Teilnehmern noch die Lust aufs Landleben. Einer von fünf Europäern möchte seine aktuelle Wohnsituation ändern und lieber von der Stadt aufs Land. Umgekehrt treibt es nur 7,9 Prozent aus der Provinz in urbane Lebensräume. Ähnlich sieht es in Deutschland aus: 16 Prozent der hier Befragten möchten aus der Stadt ins Dorf. Nur 7 Prozent wollen derzeit lieber vom Land in die Stadt.

Der Trend der Stadtflucht wird sich umkehren

Spätestens 2036 werden Millionen Babyboomer in Rente gehen. Und die Kinder der jetzt noch jungen Familien sind dann auch aus dem Haus. Ob medizinische Versorgung oder Infrastruktur und Mobilität: Gerade für ältere Menschen bietet die Stadt Vorteile, die auf dem Land nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.

Wer einmal auf dem Dorf auf den Bus gewartet hat, weiß, welche Rolle die Infrastruktur spielt. Im Deutschland-Ranking der wichtigsten Faktoren, die für ein Leben in der Stadt sprechen, steht:

Eine bessere Infrastruktur (54 Prozent) Einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung (44,5 Prozent) Mehr Vielfalt (36,2 Prozent) Kürzere Arbeitswege (34,8 Prozent) Zugang zu Arbeit (32,3 Prozent) Zugang zu Kultur (31,9 Prozent) Bessere Internetverbindung (30,6 Prozent)

Bis die Älteren jedoch die Städte erobern, genießen sie zunächst die Vorteile abseits städtischen Trubels.

Die Hauptgründe der Deutschen für das Wohnen auf dem Land:

Mehr Nähe zur Natur (69,2 Prozent) Mehr Privatsphäre (50,3 Prozent) Chance auf mehr Wohnraum (45,3 Prozent) Ein langsamerer Lebensrhythmus (39,1 Prozent) Mehr Sicherheit (32,9 Prozent) Geringere Lebenshaltungskosten (28,2 Prozent) Mehr Zeit mit der Familie (25,7 Prozent)

Da die Speckgürtel das Beste aus beiden Welten vereinen, könnten Stadtrandgebiete in den nächsten Jahren ebenfalls weiterhin zu den Gewinnern auf dem Immobilienmarkt zählen. In den Randgebieten finden Immobilieninteressenten mehr Ruhe und Platz, ohne gänzlich auf Infrastruktur verzichten zu müssen.

Darüber hinaus bieten die Speckgürtel einen guten Kompromiss aus von Arbeitnehmern gern in Anspruch genommenem Home Office und von Arbeitgebern immer öfter wieder geforderter Präsenz. Wer am Stadtrand wohnt, kommt noch ins Büro. Wer 40 Kilometer außerhalb in der Provinz Quartier bezogen hat, ist mehr auf die Möglichkeit von Home Office angewiesen.

Über die Studie:



Das Maklernetzwerk hat die Befragung unter 16.000 Personen verschiedenen Geschlechts (männlich, weiblich, divers) zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt. Die Befragung wurde in 22 europäischen Ländern – Bulgarien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Kroatien, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn und Wales – durchgeführt.

Über den Autor:

Kurt Friedl, Quelle: Remax Germany

Kurt Friedl ist Geschäftsführer (CEO) und Gesellschafter des Maklernetzwerks Remax Germany in Leinfelden-Echterdingen.