Umfrage 57 Prozent der Deutschen wollen aufs Land ziehen

57 Prozent der Deutschen erwägen einen Umzug aufs Land. Das zeigt eine Umfrage des Online-Portals Immoscout24. Bei Männern (62 Prozent) ist der Wunsch demnach deutlich ausgeprägter als bei Frauen (53 Prozent). Heruntergebrochen auf Altersgruppen ist der Anteil derer, die aufs Land ziehen wollen, unter den 30- bis 39-Jährigen am höchsten.

Für den Umzug aufs Land spricht für 67 Prozent der Befragten der Zugewinn an Ruhe. Für 64 Prozent ist die Nähe zur Natur und für 61 Prozent die Möglichkeit, einen Garten zu haben, ansprechend. Darüber hinaus spielen die günstigeren Wohnkosten bei 54 Prozent eine wichtige Rolle bei der Abwägung des Wohnorts. Gesündere Umweltbedingungen nennen 43 Prozent der Befragten als Argument für den Umzug aufs Land.

Wer die Vorteile des Landlebens genießen will, nimmt dafür einige Nachteile in Kauf. Dazu sind 90 Prozent der Befragten bereit. Längere Fahrtwege zur Arbeit würden 57 Prozent akzeptieren. Weniger Einkaufsmöglichkeiten und ein geringeres kulturelles Angebot sind für 49 beziehungsweise 46 Prozent der Befragten akzeptabel. Auf Mehrarbeit in Immobilie und Garten würden sich 31 Prozent einlassen. Der Abschied von Freunden am bisherigen Wohnort kommt für 28 Prozent in Frage.

