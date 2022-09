Philipp Immenkötter

Philipp Immenkötter ist seit dem Jahr 2014 Analyst am Flossbach von Storch Research Institut. Von 2009 bis 2014 forschte und lehrte Immenkötter an der Universität zu Köln, der Universität Pittsburgh und der Universität des Saarlandes. Immenkötter studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Trier und der Universität zu Köln.