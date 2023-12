Preise sinken, Mieten steigen  DIW-Analyse zum deutschen Immobilienmarkt: „Die Blase ist geplatzt“ 

Nach einem Jahrzehnt des unaufhaltsamen Aufstiegs, in dem die Immobilienpreise in schwindelerregende Höhen kletterten, kam es ab 2022 zur Gegenbewegung: Bundesweit fielen die Preise tiefer und tiefer. Die Immobilienblase, die über Jahre hinweg die Marktdynamik bestimmte, platzte. Das dokumentiert nun eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Für die Untersuchung wurden Daten des Immobilienverbandes IVD für die Jahre 1996 bis 2023 ausgewertet.

Der Studie zufolge fallen 2023 erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt die Preise für Immobilien in Deutschland. In mehr als 150 Städten wurden Baugrundstücke, Eigenheime und Eigentumswohnungen durchschnittlich um 2 Prozent günstiger. Besonders in Metropolen wie Berlin, Hamburg und München ist dieser Trend spürbar, wo die Preise um bis zu 7 Prozent sanken.

„Bis 2022 gab es eine spekulative Preisblase in Deutschland, eine der größten in den letzten 50 Jahren“, sagte DIW-Forscher Konstantin Kholodilin. „Seitdem fallen die Preise. Die Blase ist geplatzt.“

Preise sinken, Mieten steigen

Zentrale Ursache für diesen Umbruch sind die gestiegenen Zinsen, die zu verschärften Finanzierungsbedingungen geführt haben. Diese Entwicklung hat nicht nur Kauf- und Bauvorhaben verteuert, sondern auch das Volumen der Wohnungsbaukredite zwischen März 2021 und September 2023 halbiert. Aber auch Lieferengpässe, ein Mangel an Materialien sowie gestiegene Bau- und Energiepreise in Folge des Ukrainekrieges trieben die Preise nach oben.

Trotz des jüngsten Einbruchs liegen die Immobilienpreise immer noch deutlich über denen vor dem Boom. Seit 2010 sind die Preise für Bauland um 116 Prozent und für Häuser um das Doppelte gestiegen.

Aktuellen Zahlen des „Immobilienmarktbericht Deutschland 2023“ zufolge fiel die Zahl der Transaktionen im Jahr 2022 um 16 Prozent auf 866.000. Das ist der niedrigste Wert seit 2009. Ebenfalls sank der Gesamtumsatz mit Immobilien um 16 Prozent, von 357 auf 301 Milliarden Euro. Besonders heftig getroffen hat es den Markt für neue Eigentumswohnungen, also für den Erstbezug. 2020 wurden in dieser Kategorie noch 68.120 Wohnungen verkauft, 2022 waren es nur noch 38.700 neue Eigentumswohnungen. Ein Rückgang von mehr als 43 Prozent.

In einem interessanten Kontrast zu den fallenden Kaufpreisen stehen steigende Mieten. Trotz des Preisrückgangs bei Immobilien stiegen die Mieten 2023 durchschnittlich um 3 Prozent. Dies wird auf Faktoren wie Bevölkerungswachstum und Zuwanderung zurückgeführt. Viele Haushalte haben sich zudem von dem Traum eines Eigenheims verabschiedet und bleiben Mieter, was die Nachfrage nach Mietwohnungen zusätzlich anheizt.