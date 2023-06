Der Immobilienmarkt steckt immer noch in der Korrektur

Im vergangenen Jahr fielen die Häuserpreise in Deutschland, seit Januar ist das Angebotsniveau jedoch zur Überraschung vieler Marktteilnehmer stabil. Ist die Korrekturphase schon vorbei?



Eigentümer halten sich bei Verkäufen zurück Gegen eine Stabilisierung spricht die niedrige Transaktionsquote am Immobilienmarkt. Die Zahl neuer Hypothekenverträge ist um 40 Prozent gefallen und Eigentümer halten sich mit Verkäufen zurück, weil sie das niedrigere Preisniveau nicht akzeptieren. „Dementsprechend stecken noch Preisrückgänge in der Pipeline“, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.