Volkswirt Jörg Krämer
Der Immobilienmarkt steckt immer noch in der Korrektur
Die Immobilienpreise stabilisierten sich in Deutschland in den vergangenen Monaten. Aus Sicht von Jörg Krämer ist die Korrektur jedoch noch nicht vorbei. Im Video sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, welche Trends sich derzeit am Wohnungs- und Häusermarkt zeigen.
Im vergangenen Jahr fielen die Häuserpreise in Deutschland, seit Januar ist das Angebotsniveau jedoch zur Überraschung vieler Marktteilnehmer stabil. Ist die Korrekturphase schon vorbei?