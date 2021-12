Immobilienboom Das Märchen vom Betongold

Für viele Investoren, die sich nicht mit den geringen Anlagezinsen abfinden wollen, Aktien aber für zu riskant halten, liegt die Lösung des Dilemmas auf der Hand: Mietimmobilien. Schließlich kann, wer „Betongold“ kauft, mit attraktiven und sehr sicheren Erträgen rechnen, so die Mehrheitsmeinung. Zudem gilt als ausgemacht, dass die Hauspreise in den angesagten Groß- und Mittelstädten steigen werden. Oder etwa nicht?Wer mit Vernunft statt nach Bauchgefühl investieren will, um seine Erfolgschancen zu erhöhen, ignoriert besser diese vom Verkaufsinteresse gesteuerten Tipps der Immobilienbranche. Entscheidend ist vielmehr die Frage: Wie hat sich die Anlageklasse der Immobilien in den vergangenen Jahrzehnten geschlagen? Nur der Blick über solche langen Zeiträume verschafft Anlegern einen zuverlässigen Eindruck der Chancen und Risiken.