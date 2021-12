Immobilien können in Krisensituationen nicht physisch an einen anderen Ort verlegt werden wie Schiffe oder Flugzeuge, Gold, Oldtimer oder Kunstgegenstände. Dementsprechend sind sie unvermeidbar exogenen Einflüssen ausgesetzt. Diese können sich neben den systemimmanenten endogenen Zyklen in Form von langfristigen, kaum tagesaktuell beobachtbaren Strukturveränderungen auch in Form von plötzlichen Schocks äußern.

Exogene Kräfte werden, wenn sie völlig unerwartet und kurzfristig eintreten, laut Nassim Taleb „schwarze Schwäne“ (engl.: Black Swans) genannt. Im 17. Jahrhundert wurden damit Ereignisse bezeichnet, die nicht existierten, unerwartet waren und extreme Folgen nach sich zogen. Solche Schocks können den Verlauf von Immobilienzyklen maßgeblich beeinflussen, da sie einen Impuls in das endogene System entsenden, der sich sodann mehrperiodig fortsetzt.

Alle Immobilienmärkte, darunter der (I) Mietmarkt, der (II) Transaktionsmarkt, der (III) Projektentwicklungsmarkt, der (IV) Bestandsmarkt sowie der (V) dem Projektentwicklungsmarkt vorgelagerten Markt für Grundstücke und Land, können einen plötzlichen Schock erleben.

Nachfolgende Abbildung zeigt, dass Immobilienmärkte direkt voneinander abhängen und exogenen Kräften ausgesetzt sind, die das Gesamtsystem „Immobilienmarkt“ im Zeitverlauf ändern.