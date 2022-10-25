Schuldenfallen umgehen So kalkulierst Du Deine Immobilienfinanzierung richtig

Der gestiegene Bauzins und hohe Materialkosten machen es Immobilieninteressenten immer schwerer, ihre Kosten zu überblicken. Ein Video der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zeigt, worauf Du bei der Kalkulation Deiner Immobilienfinanzierung achten solltest.

Baustellen in Bayern: Die Bafin gibt in einem Erklärvideo Tipps, worauf Immobilienfinanzierer bei der Kalkulation ihrer Kosten achten sollten.

Der gestiegene Bauzins, die hohen Baukosten und die ansteigenden Immobilienpreise machen es vielen Bürgern schwer, den Traum vom Eigenheim in die Realität umzusetzen. Besonders schwierig ist die Lage, wenn zudem noch wenig Eigenkapital vorhanden ist. Gleichzeitig sorgen Inflation und gestiegene Energiepreise für höhere Haushaltsausgaben, weshalb eine ordentliche Kalkulation der Kosten unerlässlich ist. Aus diesem Grund hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ein Video zum Thema „Immobilienfinanzierung – Richtig kalkulieren“ auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Das Video gibt Tipps, worauf Immobilieninteressenten bei einer Finanzierung achten sollten. Dabei geht es um drei grundlegende Fragen:

Mit welchen Kosten musst Du rechnen?

Wie viel Eigenkapital hast Du?

Welche monatliche Rate kannst Du Dir leisten?

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Zudem stellt die Aufsicht auf ihrer Internetseite weitere Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und zu den Folgen der Bauzinsentwicklung für Anschlussfinanzierungen zur Verfügung.

Über das Video:

Das Video hat die Bafin im Rahmen der World Investor Week (WIW) 2022 produziert. Es ist der erste Teil einer Videoserie zum Thema Immobilienfinanzierung. Die World Investor Week ist eine weltweite Kampagne für Verbraucherschutz am Finanzmarkt. Initiatorin ist die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO. Die Kampagne soll dazu beitragen, weltweit auf die Bedeutung von Verbraucherschutz, -aufklärung und -bildung aufmerksam zu machen.