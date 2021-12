Immobilienfonds erwartet Preisanstieg auf europäischen Märkten

Aus Rendite-Risiko-Sicht bieten derzeit insbesondere die Büromärkte in Brüssel, Paris und Lyon attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Bei London zeigen sich die Forscher hingegen etwas skeptischer, da dort die Preise bereits seit Sommer 2009 kontinuierlich gestiegen sind.Die Investitionen nahmen gegenüber dem ersten Quartal 2009 deutlich zu, so der Bericht weiter. Dabei werden derzeit vor allem Core-Assets – also erstklassige Objekte in Top-Lage – nachgefragt. In näherer Zukunft rechnet III-Investments jedoch damit, dass im Zuge der wirtschaftlichen Stabilisierung auch risikoreichere Immobilien und Standorte an Attraktivität gewinnen werden. Lediglich von Objekten in Spanien, deren Volkswirtschaft sich nicht so bald erholen werde, sollen Anleger besser die Finger lassen.Der deutsche Immobilienmarkt ist weniger volatil als die Märkte in Großbritannien, Spanien oder auch Frankreich. „Nachdem die Mietsteigerungsraten bis 2008 geringer ausgefallen sind, ist nun auch der Mietrückgang moderater als bei vielen europäischen Wettbewerbern“, so die Studie. Als eine Folge der relativ stabilen Mietmärkte haben die Anfangsrenditen in Deutschland auch nicht so deutlich korrigiert wie in London oder Paris.