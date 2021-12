Immobilienfonds-Interview: „Zwei oder drei Fonds werden abgewickelt“

Umreißen Sie doch bitte einmal die aktuelle Lage bei offenen Immobilienfonds.Die Lage bleibt weiter angespannt. Sowohl hinsichtlich der Verfassung der aktuell illiquiden Fonds, als auch mit Blick auf den Regulierungsanspruch des Gesetzgebers. Allerdings scheint die angekündigte Maßnahme, dass die Verkehrswerte aller Immobilien einen pauschalen 10 Prozent Abschlag erfahren sollen, vom Tisch zu sein. Es sieht so aus, als würde dafür der Preis einer vierteljährlichen Verkehrswertermittlung gezahlt. Und auch in anderen Punkten scheint es noch Änderungen zu geben, die aber nicht immer vorteilhafter sein müssen als die älteren Überlegungen und nicht immer praktikabel sind. So könnte es beispielsweise durchaus sein, dass die Fonds nun doch täglich verfügbar bleiben. Anleger sollen aber maximal 5.000 Euro pro Monat entnehmen dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in der Praxis kontrollierbar sein soll.Warum nicht?